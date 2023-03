Riapre il supermercato Assunzioni a Caprigliola

Aveva chiuso i battenti all’inizio dell’inverno scorso, gettando la comunità nello sconforto poiché si trattava dell’unico punto vendita come supermercato della zona di Caprigliola, nel Comune di Aulla. Adesso, però, a distanza di pochi mesi, il fondo si sta già rianimando e una nuova attività è pronta a sbarcare nei medesimi locali.

Non soltanto quindi si riaccende la luce nel negozio e torna un servizio cruciale per gli abitanti della zona, ma si aprono anche le porte ai fini occupazionali. Sì, titolari e collaboratori del nuovo market di Caprigliola – il cui intento è alzare le saracinesche presumibilmente per il prossimo 15 aprile – sono in cerca di personale. E, anche tramite annunci sulle piattaforme internet, puntano a trovare entro breve "tre commesse e un macellaio", oltre che "per lavori urgenti nel locale un elettricista". Insomma, fervono i preparativi per restituire alla comunità un servizio imprescindibile. Il negozio venderà oggetti per la casa, alimenti e carne.

Per qualsiasi informazione e per presentare la propria candidatura è possibile rivolgersi a Stefano (333.3759001). In questi giorni il telefono ha squillato molto, segno che le candidature per coprire questi posti di lavoro sono tante.

I.C.C.