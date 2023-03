Riapre ambulatorio di salute mentale

Dopo tre anni di stop a causa del covid, domani sarà riattivato il servizio dell’ambulatorio psicologico salute mentale adulti a Pontremoli, al distretto socio sanitario in via Mazzini, in un locale appositamente dedicato.

La riattivazione del servizio andrà di pari passo col potenziamento: accanto alla psicologa a 38 ore a settimana, già presente prima della

pandemia, si aggiungerà un’altra psicologa a 19 ore a settimana. L’ambulatorio sarà a disposizione degli utenti tutti i lunedì, dalle 9 alle 14. Prima del covid erano una ventina le persone seguite ogni mese, che potevano andare al distretto socio sanitario per un colloquio

psicologico di circa 45 minuti a persona.

Accanto all’ambulatorio psicologico, ora sarà possibile usufruire di quello psichiatrico

una volta al mese.

Per info chiamare il

0187423441.