Riaperto il Ponte Zambeccari Ma i lavori sono ancora in corso

di Natalino Bernacci

Riaperta la circolazione del traffico sul Ponte Zambeccari a senso unico alternato regolato da due semafori agli imbocchi del ponte. La ditta Gutturiello Costruzioni, che si è aggiudicata l’appalto dell’importo base di 1 milione di euro più oneri di sicurezza per 180mila, ha tenuto fede alle previsioni quando ha iniziato i lavori il 2 maggio. I primi interventi hanno riguardato il rifacimento dei marciapiedi e della soletta della carreggiata. Naturalmente i lavori proseguono: deve essere completata la ristrutturazione del marciapiede nord. Finita questa fase le opere proseguiranno con interventi di stabilizzazione sull’attacco delle arcate e di consolidamento dei pilastrini in calcestruzzo attivi nel sostegno della carreggiata dove scendono le arcate. Prenderà il via il ripristino corticale, di aree non portanti che non compromettono la stabilità delle strutture e che riguardano solo le zone superficiali e con interventi all’estradosso dell’arco. Il tempo complessivo di esecuzione dei lavori è di 11 mesi. Ma il traffico veicolare e pedonale non subirà altre interruzioni. "Siamo riusciti ad ottenere una riduzione dei tempi di chiusura del ponte rispetto a quelli previsti dal progettista e l’ottimizzazione delle attività di spostamento dei sottoservizi per evitare perdite di tempo - spiega Jacopo Ferri - e abbiamo elevato la qualità dei materiali rispetto al livello previsto". Il Ponte Zambeccari, era stato chiuso dal 27 maggio al 23 settembre 2020 per decreto de Gip dopo un esposto arrivato alla Procura dopo il crollo del ponte di Albiano. Dopo perizie e controperizie con indagini di laboratorio per esaminare la qualità del calcestruzzo il ponte era stato dissequestrato tranne per i marciapiedi, aggiunti nei primi anni Sessanta. L’altro progetto che riguarda la realizzazione del percorso pedonale affiancato al ponte dei Quattro Santi, del costo di 292.500 euro, già finanziato, prenderà il via col completamento degli interventi più importanti sul Ponte Zambeccari. La Soprintendenza aveva chiesto all’ente locale di aggiornare il progetto che prevedeva l’affiancamento della passerella che dovrà essere agganciata alla sponda sud del ponte e non a quella nord così come prevedeva il progetto inizialmente. "Ciò in considerazione sia delle viste dal Castello del Piagnaro, sia della minore invasività dell’innesto sul lato ovest", aveva scritto la Soprintendenza. La variazione ha causato un incremento dei costi di quasi 90mila euro.