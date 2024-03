Riaperta via Bassa Tambura dopo il dissesto a Canevara

La strada provinciale 5 della Bassa Tambura è stata riaperta al traffico. Chiusa domenica scorsa a seguito di un dissesto sulla scarpata a monte della strada, esattamente sulla comunale via della Posta, a Canevara: una parte di materiale è precipitato sulla sede stradale mentre una cospicua quantità rimanendo in precario equilibrio non garantiva il transito in sicurezza sulla sottostante provinciale. Non indifferenti i disagi dei residenti delle frazioni di Canevara, Forno, Guadine, Resceto, Casette, Caglieglia, Casania e Gronda, costretti a percorrere la disagevole via dei Carri per poi immettersi, a Canevara, nella provinciale.

Via Bassa Tambura è interessata da due cantieri per la messa in sicurezza del tracciato: uno in località Capannelle e l’altro a Poggio Piastone. "I cantieri stanno procedendo senza difficoltà – afferma il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti –. Stiamo cercando di individuare anche i proprietari dei terreni che confinano con la strada per provvedere al taglio delle piante di alto fusto che minacciano la pubblica incolumità". Un problema molto diffuso nelle strade di montagna, dove i terreni sono stati abbandonati e regnano incuria e degrado.