“Rewind” sul festival Con-Vivere. Conferenze e incontri vanno online

Si torna indietro di poco più di un mese per rivivere i momenti più belli del festival Con-vivere di Carrara: da domani sulla pagina Facebook ufficiale sarà possibile rivedere le conferenze e i principali protagonisti della rassegna grazie all’iniziativa ‘Con-Vivere Rewind’. Ormai una tradizione, nata con la pandemia Covid, che riavvolge il nastro del festival tre volte a settimana fino a Natale, suddivisi in tre diverse tracce per declinare il tema che ha caratterizzato la diciottesima edizione: Umanità. I video, una volta caricati, potranno poi essere visti in qualsiasi momento. Le uscite previste sono martedì, giovedì e venerdì alle 18.30, solo su Facebook. Dopo il Rewind i video andranno anche sul sito. La maggior parte delle conferenze sono state registrate, raccolte e catalogate, suddivise in aree tematiche per offrire al grande pubblico della rete una prospettiva diversa, dettagliata e completa, su quanto visto a settembre. Un modo per valorizzare lo streaming, ormai un esperimento consolidato del festival, e per permettere di scoprirlo a chi non ha potuto seguire in presenza. Da domani fino a venerdì 1 dicembre diversi appuntamenti a settimana martedì, giovedì e venerdì trasmessi online. La prima traccia tematica è intitolata ‘Agire e patire’. Le trasmissioni partono con la conferenza di Laura Boella (nella foto) su ‘Un umanesimo difficile’, giovedì Anna Donise ‘Empatia’; venerdì Chiara Saraceno ‘Coltivare l’umanità’.