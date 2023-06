Retrospettiva su Antonio Guarnieri al Mug2 L’artista domani al museo al taglio del nastro

Un personaggio emblematico della cultura non solo italiana sarà protagonista per un mese al Museo Ugo Guidi 2 di via Alberica, nel Palazzo Vescovile, con una retrospettiva che è la prima completa da quando, quasi 40 anni fa, si è trasferito in Italia, scegliendo Firenze come base proveniente dalla sua Argentina. Antonio Guarnieri ha da poco compiuto 68 anni e il percorso scelto dal Mug2 per rappresentarlo è legato al titolo della mostra: “Figurazione o Astrazione”.

La mostra sarà aperta al terzo piano del Palazzo da oggi a domenica 16 luglio (o su prenotazione al numero 3932816003 o mail [email protected]), con l’apertura serale dalle 21 alle 23. Il taglio ufficiale del nastro, alla presenza dell’artista, domani alle 18.