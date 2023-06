Reticolo idrico alle cave "Qui si rischia la paralisi" L’impegno di Lorano per salvare l’escavazione

di Patrik Pucciarelli

"Le fosse demaniali bloccano il nostro lavoro. Il Comune si sta impegnando, ma servono azioni concrete e veloci". Lancia un Sos Marco Tonelli, presidente della Cooperativa Cavatori Lorano, mentre spiega gli investimenti per la tutela dell’ambiente e gli sforzi continui per ridurre l’impatto dell’attività estrattiva: le vasche impermeabilizzanti, i bacini drenanti in cava, gli studi in corso per arrivare a trasformare la marmettola da rifiuto speciale a materiale di riciclo per altri prodotti. Ma niente possono per superare le fosse: l’unica possibilità è sdemanializzarle. "Un tempo erano corsi d’acqua – spiega Marco Tonelli – . Li ritroviamo nelle attuali mappe catastali all’interno dei bacini marmiferi di Carrara. Dove in origine scorrevano le acque superficiali, oggi sono riportate numerose fosse demaniali". Alcune sono state utilizzate come scarico e deposito dei detriti di lavorazione, ed hanno così perso la loro valenza idraulica. Ora il vincolo blocca parte dell’escavazione: essendo le fosse demaniali il Comune non può autorizzare a scavarle e ripulirle.

"Noi ereditiamo strisce che rappresentano un problema e creano una situazione di stallo – prosegue il presidente della cooperativa Lorano – : diverse cave sono bloccate. Il problema delle fosse è nato con i Pabe, i Piani attuativi dei bacini estrattivi: la Regione ha un indirizzo conservativo. Ma non ci si può dimenticare che le cave fanno un grande indotto. Noi siamo per cambiare sistema di lavorazione ma chiediamo azioni concrete per consentirci di fare progettazioni a lungo termine. Ci sono stati e ci saranno investimenti notevoli per la tutela dell’ambiente. Nell’escavazione siamo sempre al punto di partenza, altre possibilità di lavorare la cava non ne abbiamo. Se non arriva un supporto veloce da parte della Regione o del Comune va a finire che soffochiamo. Adesso che come settore estrattivo abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili, siamo in difficoltà con le concessioni e le fosse demaniali. Se dovessi, con gli altri progettisti, programmare il futuro di Lorano per i prossimi 7 anni con le linee guida dei Pabe non saremmo in condizioni di farlo: attualmente abbiamo pesanti vincoli che gravano sulla cava. Noi facciamo tutto quello che è possibile per migliorarci ma devono anche darci ossigeno per sopravvivere. Siamo stati i primi a realizzare le vasche impermeabilizzanti e bacini drenanti in cava, abbiamo piantato alberi, fatto interventi in più rispetto a quelli richiesti proprio per migliorare il sistema. Diverse ditte e le altre cooperative sono in forte difficoltà perché non c’è una velocizzazione nel dare qualcosa in più per aumentare la produzione e abbassare i costi".

Notevoli gli sforzi della Cooperativa a Lorano in tema di sostenibilità ambientale. "Sono tre anni che stiamo investendo – sottolinea Marco Tonelli – : abbiamo inserito, per esempio, segatrici che permettono di lavorare il materiale senza mischiare la marmettola con l’acqua e riciclare quest’ultima. Ma è necessario accelerare i processi per continuare la lavorazione nei cantieri già autorizzati. Se una cava si mette in regola non c’è motivo per non concedere spazi temporali lunghi; una cava è un’azienda quindi ci devono essere spazi per investire: è penalizzante per il sistema non ragionare sul lungo termine. Il paradosso per noi è che sulla carta abbiamo 600mila metri cubi ma non li possiamo toccare. Dalle 50mila tonnellate l’anno estratte ci siamo ritrovati a circa 20 mila tonnellate".