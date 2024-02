Rete idrica e fognaria sotto la lente. Gaia sostituisce 260 metri di condotte

Rinnovo della rete idrica e fognaria nel borgo storico di Mulazzo. E’ quanto previsto da Gaia, a seguito dell’istanza da parte del Comune di Mulazzo che ha richiesto al Gestore di procedere alle sostituzioni in concomitanza agli interventi di riqualificazione della pavimentazione previste dall’amministrazione nelle vie interne. L’opera, che prevede un investimento di oltre 80mila euro, porterà alla posa di 260 metri di nuove condotte fognarie e, contestualmente, altrettanti metri di tubazioni di rete acquedotto.

I lavori di sostituzione delle reti acquedottistiche e fognarie saranno programmati tenendo conto, dunque, dei contestuali lavori per il rinnovo della pavimentazione eseguiti dal Comune, che interessano la viabilità interna di Mulazzo Capoluogo e in particolare via Pompeo Signorini, vicolo della Chiesa e via Eugenio Branchi, per permettere la manomissione unica del suolo pubblico. Ha dichiarato il presidente di Gaia Vincenzo Colle (nella foto): "Prosegue l’impegno del gestore idrico nel rinnovare le infrastrutture acquedottistiche e fognarie del territorio gestito. A Mulazzo, grazie ad una proficua e costante collaborazione con l’amministrazione comunale, procederemo alle sostituzioni nel borgo storico, ottimizzando tempi e risorse, allo scopo di recare il minor disagio ai cittadini. Ricordiamo che il Comune di Mulazzo beneficierà anche dei fondi Pnrr per la ristrutturazione della rete idrica del Comune, con un investimento complessivo pari a circa 3 milioni di euro. Gaia è risultata vincitrice di bandi che consentono di contribuire al rinnovamento delle reti, traguardi importanti per l’azienda e soprattutto per i cittadini che possono vedere migliorato il servizio. Oltre agli interventi sull’acquedotto, a Mulazzo sono previste anche opere importanti per la depurazione: attualmente sono in corso i lavori di ampliamento del depuratore di Groppoli ed è in progettazione un potenziamento anche del depuratore di Mulazzo Capoluogo, oltre alle estensioni fognarie nella zona Arpiola. Su tutto il territorio gestito Gaia investe con sempre maggiore forza, e questo è confermato anche per il territorio della Lunigiana, dove Gaia ha avviato numerosi investimenti, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più un’area centrale nella nostra gestione".