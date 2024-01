Restyling ’Ugo Pisa’. Ultimi sopralluoghi poi potrà partire il rilancio dell’ex colonia

Siamo agli ultimi sopralluoghi tecnici all’interno della ex Colonia Ugo Pisa, o meglio, a vedere dalle foto quel che ne resta. Poi partiranno i lavori di demolizione dei vecchi edifici a cui seguiranno le opere di realizzazione dei nuovi moduli dove troveranno spazio housing sociale, Museo del Mare, Centro di socializzazione per anziani e per giovani e zona ristorazione, casa dello Studente e locali di servizio, campi sportivi e le nuove piantumazioni all’interno del parco.

Il sindaco Francesco Persiani annuncia il prossimo avvio dei lavori tramite i social: "Finalmente stiamo per avviare i lavori per restituire alla città nuovo spazi di aggregazione, edifici abitabili e una pineta bella e sicura. Al momento questo è lo stato degli edifici. Le immagini si commentano da sole". Si vedono strutture fatiscenti, solai che crollano a pezzi, stanze e corridoi invasi da acqua e umidità, muffa ovunque, calcinacci che crollano a terra. Ma bisogna andare oltre alle immagini, che possono rappresentare uno spaccato ma non una perizia tecnica: "La valutazione non la faccio io ma ingegneri, architetti e ditte incaricate – sottolinea Persiani -. Lo stato degli immobili è fatiscente. Non replico al Comitato, capisco le proteste. Non capisco invece come si possa difendere lo stato di questi immobili che sono lasciati nel degrado da decenni, una vergogna. Usate impropriamente, oggetto di occupazioni abusive e vandalismi. Io sono arrivato nel 2018, poi c’è stato il Covid e nonostante questo già nel 2020 abbiamo iniziato a mettere mano all’Ugo Pisa, a realizzare i progetti e gli studi. Abbiamo ottenuto i finanziamenti. Si tratta di procedure complesse che richiedono tempo. Ora è lampante che questi immobili non hanno alcuna possibilità di essere salvati se non con costi altissimi. Si fanno paragoni con il Minuto, che però era in funzione fino a poco tempo fa e non è rimasto nel degrado come la Ugo Pisa per 30 anni, oppure con una colonia di Marinella di Sarzana, che è tutt’altro tipo di fabbricato".

Il primo cittadino si affida agli studi di supporto alla progettazione, alle valutazioni tecniche effettuate da professionisti: "Non si potevano realizzare edifici Nzeb (alta efficienza energetica) sull’esistente, per la conformazione, il cemento ammalorato, i solai che non reggono. Stiamo partendo con una nuova svolta che riporterà i luoghi a essere abitabili e fruibili".

Più consumo di suolo? "Riduciamo l’insistenza degli edifici e li realizziamo con materiali ecocompatibili". I soldi per la piantumazione delle piante ci sono? "Partiamo da un fatto. La pineta oggi non è sana e fruibile. E’ una selva piena di piante malate e secche. Sì, l’agronomo le ha censite, non ci sono misteri. Così come ingegneri e architetti hanno valutato la vulnerabilità e staticità degli edifici Il progetto è approvato a tutti i livelli, mentre il precedente era solo uno studio di fattibilità. Le piantumazioni rientrano nel lotto 2, da 3 milioni di euro, con cui realizzare anche una palazzina, l’area sportiva e il parco".