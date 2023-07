Restyling della rete idrica "Meno sprechi e avarie"

Una migliore gestione della risorsa idrica e maggiori investimenti per le infrastrutture. Ammonta a 1,5 milioni di euro il finanziamento richiesto dal Consorzio 1 Toscana Nord che, grazie al bando Piano di Sviluppo Rurale, potrà dare il via a numerosi progetti in Lunigiana.

Tra questi i lavori all’impianto irriguo ‘Bagnone – Villafranca’, dell’importo di 375mila euro. Prosegue l’impegno del Consorzio per ammodernare la rete irrigua di un’area critica del comprensorio, ereditata dall’Unione dei Comuni della Lunigiana. L’obiettivo principale dell’ente è sostituire le tubazioni più deteriorate, in seguito ad alcuni interventi già eseguiti nel 2022 grazie ad altri finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale. Tra i lavori in programma, ricordiamo gli interventi di ripristino della sommità della briglia di intercettazione dell’acqua e del paramento dell’invaso artificiale sul torrente Mangiola, il ripristino e la sostituzione parziale della carpenteria metallica. Tra gli interventi è prevista inoltre l’installazione di una nuova condotta con rifacimento di pozzetti e la sostituzione delle colonnine di presa. "La gestione di questi impianti è molto problematica, caratterizzata da numerose avarie e interruzioni del servizio, causate dalle frequenti rotture delle condotte – ha detto il presidente Ismaele Ridolfi – Il nostro scopo è ridurre gli sprechi e migliorare la gestione della risorsa, rendendola disponibile anche a coloro che chiedono nuovi allacci. I lavori in questione, che inizieranno non appena concretizzato il finanziamento dalla Regione favoriranno la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche". "Il Comune di Bagnone - aggiunge il sindaco Giovanni Guastalli - apprende con soddisfazione dell’ottimo risultato ottenuto dal Consorzio in ordine all’ottenimento di finanziamenti per il miglioramento degli impianti di irrigazione che riguardano diversi territori e comuni della Lunigiana compreso il nostro Comune per un’attenta gestione delle risorse idriche". Soddisfatto anche il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi. "Mi complimento con il Consorzio per l’importante e cospicuo finanziamento - ha detto - siamo sicuri che l’ente ha tenuto conto delle indicazioni del nostro Comune e che potrà risolvere i problemi. La nostra zona è ricca di orti e verde: l’intervento è fondamentale per soddisfare le richieste di cittadini e aziende".