Restyling del pontile il prossimo anno Confermati anche i fuochi d’artificio

Non di solo lavori pubblici si occuperà l’amministrazione comunale. "Posso già dire che confermeremo, assieme al settore Turismo, lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio anche per questa estate. In contemporanea stiamo lavorando per garantire un calendario degli eventi estivi, nonostante i due mesi che ci siamo dovuti fermare per le elezioni comunali".

Persiani è poi tornato sulle misure da prendere per rendere ancora più bello il litorale: "Oltre ai lavori previsti davanti al pontile, c’è la volontà di atturare la manutenzione ordinaria della struttura, ovvero ritinteggiarla, per poi andare a intervenire il prossimo anno con un piano programmato, ovvero la zincatura perché la banchina, essendo costantemente a contatto con l’acqua e il salmastro, subisce un forte deterioramento". Oltre ai lavori che riguardano Marina, il primo cittadino ha fatto il punto anche sui prossimi cantieri che saranno aperti, questa volta finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Imminente l’apertura dei cantieri che riguardano l’asilo Mimose, dopo l’approvazione al progetto con la firma della commissaria prefettizia Maria Rosa Trio. Non finisce qui: stiamo andando avanti anche per l’ex deposito Cat, i lavori al castello Malaspina e l’ex Pomario in centro città".