Restyling del Ponte Zambeccari . Cantieri completati entro fine marzo: "In anticipo sulla tabella di marcia"

Il cantiere per i lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Zambeccari chiuderà i battenti alla fine di marzo. Le opere sono in dirittura d’arrivo e da gennaio si sono concentrate sulla rimozione e reinsediamento della rete dei sottoservizi: telefonia, fibra ottica, elettricità, gas e acquedotto. Un impegno tecnico molto importante che ha richiesto parecchio tempo. La circolazione del traffico sul ponte è stata quasi sempre a senso unico alternato regolato da due semafori agli imbocchi del ponte.

La ditta Gutturiello Costruzioni di Teano, che si è aggiudicata l’appalto dell’importo base di 1 milione di euro più oneri di sicurezza per 180mila, ha poi subappaltato ad altra impresa lo svolgimento dei lavori, iniziati il 2 maggio dello scorso anno, che hanno riguardato nella prima fase il rifacimento dei marciapiedi e della soletta della carreggiata. Terminata questa parte di lavori alla fine dell’estate gli interventi sono proseguiti con la opere di stabilizzazione sull’attacco delle arcate e di consolidamento dei pilastrini in calcestruzzo attivi nel sostegno della carreggiata. E’ stato realizzato il ripristino corticale, di aree non portanti che non compromettevano la stabilità delle strutture e riguardanti solamente le zone superficiali e con interventi all’estradosso dell’arco.

Intanto è stata recentemente realizzata la posa dei pavimenti sui marciapiedi fuori ponte in attesa della posa delle balaustre e degli asfalti. Il tempo complessivo di esecuzione dei lavori è previsto era di 11 mesi. "Siamo riusciti ad ottenere una riduzione dei tempi di chiusura del ponte rispetto a quelli previsti inizialmente dal progettista e l’ottimizzazione delle attività di spostamento dei sottoservizi per evitare perdite di tempo - spiega il sindaco Jacopo Ferri - Inoltre abbiamo elevato la qualità dei materiali rispetto al livello previsto inizialmente".

Il ponte era stato chiuso dal 27 maggio al 23 settembre 2020 per decreto firmato dal giudice per le indagini preliminari dopo un esposto arrivato alla Procura di Massa nei giorni del crollo del ponte di Albiano. Dopo un balletto di perizie e controperizie con indagini di laboratorio per esaminare la qualità del calcestruzzo il ponte era stato dissequestrato tranne per la parte riguardante i marciapiedi, aggiunti nei primi anni Sessanta. La costruzione del Ponte Zambeccari fu eseguita da Costruzioni Cementizie di Bologna, su progetto della stessa ditta e i lavori iniziarono il 31 maggio 1913 furono ultimati il 25 aprile 1914 con 281 giornate lavorative. L’intitolazione al medico Giuseppe Zambeccari (1655-1729) che per gli studi di anatomia fu nominato lettore straordinario di medicina pratica all’Università di Pisa nel 1681, fu deliberata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco socialista Pietro Bologna.

Ma il taglio urbanistico che doveva mettere in comunicazione il centro storico con la zona di Verdeno (i due ponti storici di San Francesco non erano più idonei alle nuove esigenze dei trasporti) aveva suscitato diverse polemiche nel corso degli anni precedenti a causa della necessità di demolire l’antica chiesa di san Colombano.

L’altro progetto che riguarda la realizzazione del percorso pedonale affiancato al ponte dei Quattro Santi, del costo di 292.500 euro, già finanziato, prenderà il via col completamento degli interventi più importanti sul Ponte Zambeccari. La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio aveva chiesto all’ente locale di aggiornare il primitivo progetto che prevedeva l’affiancamento della passerella che dovrà essere agganciata alla sponda sud del ponte e non a quella nord così come prevedeva il progetto inizialmente.

