Promosso il restyling del 118, Asl incassa l’accordo coi sindaci

Massa, 31 marzo 2023 – La conferenza dei sindaci della Zona Apuana ha condiviso, dando riscontro positivo, il piano di riorganizzazione del 118, che prevede la presenza una rete di mezzi di soccorso in grado di garantire, sulle 24 ore e 365 giorni all’anno, un soccorso qualificato e in linea con le esigenze del territorio. Anche per la provincia la rimodulazione del 118 seguirà le linee di indirizzo della delibera regionale e la proposta presentata dall’Asl in assemblea, che ha avuto il nullaosta dai sindaci della zona Apuana, permetterà di potenziare il servizio. Saranno costantemente disponibili (H24) un’automedica con medico e infermiere a Massa, un’automedica con medico e infermiere a Carrara e un’ambulanza con personale infermieristico a Carrara, sempre sulle 24 ore (rispetto alle 12 ore garantite fino ad oggi). Resteranno, inoltre, 5 ambulanze con soccorritori di livello avanzato delle associazioni di volontariato (H24), di cui 3 a Massa e 2 a Carrara.

“La nuova organizzazione presenta evidenti punti di forza - afferma il responsabile dell’area aziendale 118 Andrea Nicolini -, come una rete di soccorso integrata e differenziata su tre livelli: automedica, ambulanza infermieristica e ambulanza con soccorritori di livello avanzato. Un ulteriore punto di forza riguarda l’utilizzo degli infermieri che, grazie a protocolli scientificamente validati, sono in grado di portare a termine adeguatamente la maggior parte degli interventi di emergenza. Rispetto all’ambulanza con il solo medico a bordo, l’automedica garantisce nei soccorsi più complicati la presenza di un’equipe sanitaria (medico e infermiere) direttamente sul luogo dell’intervento, una situazione che di fatto replica sul territorio le competenze ospedaliere".

La direttrice generale dell’Asl nord ovest Maria Letizia Casani, dopo l’accordo raggiunto anche con gli amministratori locali, si dichiara soddisfatta: "Si tratta di un passo importante verso un modello organizzativo più capillare della rete dell’emergenza. Il passaggio con la conferenza dei sindaci si inserisce in percorso all’insegna della condivisione e della partecipazione con tutti i portatori d’interesse aziendali. Proprio per l’importanza che la riforma avrà sull’intero sistema, abbiamo fin da subito costituito un gruppo di lavoro aziendale specifico sull’emergenza urgenza, come indicato dalla Regione e portato avanti un percorso di confronto sui territori".

Nel corso della seduta della conferenza dei sindaci del 28 marzo è stata analizzata anche la questione della continuità assistenziale (ex guardia medica), con una presentazione del nuovo modello proposto dalla Asl. E’ stata in questo caso una discussione preliminare e interlocutoria: nessun taglio quindi, ma una proposta da approfondire in un ulteriore incontro che verrà convocato a breve, con la necessità di definire insieme ai sindaci anche un nuovo modello organizzativo in cui reimpiegare le risorse della continuità assistenziale e la distribuzione nelle singole sedi territoriali.