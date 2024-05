“Restituire parole“, voci di accoglienza e persone

“Restituire parole. Una ricerca autobiografica a Lampedusa” è il titolo del libro che sarà presentato a Palazzo Ducale, nella Sala della Resistenza, oggi alle 16.30 con le autrici Caterina Benelli, Sara Bennati e Daniela Bennati. Parlerà di ‘Racconti di 10 anni di accoglienza’ Sabrina Da Prato, poi l’intervento ‘Vi racconto il mio arrivo’ di Enoma Uyi. Il volume intende restituire un percorso di ricerca esplorativa e di intervento formativo con la popolazione di Lampedusa avvenuto nel periodo 2014-2017. Nel libro emergono le voci di persone che hanno concretamente sperimentato strategie di accoglienza senza perdere di vista i valori come l’attenzione e la cura in un territorio di appena venti chilometri quadrati che si è trasformato in un laboratorio di cittadinanza attiva. Le autrici hanno realizzato un’indagine a Lampedusa attraverso incontri diretti con alcuni abitanti dell’isola. Dopo una prima ricerca esplorativa sono stati elaborati ed effettuati interventi educativi a scuola e sono state progettate ulteriori azioni formative di comunità. Il volume rappresenta l’inizio di un nuovo cammino nella direzione della pedagogia dell’accoglienza, dell’inclusione nella cittadinanza attiva. L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Provincia, il contributo della cooperativa L’Abbraccio, associazione Amici di Fratel Giampiero, Confimpresa Massa Carrara e Confcooperative Toscana Nord. L’incontro si concluderà alle 18,30 con un buffet. Il volume è edito da Mimesis/Quaderni di Anghiari.

Angela Maria Fruzzetti