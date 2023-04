’Restiamo umani’: impegno di Arrighi

Anche la sindaca Serena Arrighi sostiene la campagna sociale di Uiltucs Toscana ‘Restiamo Umani’. La campagna si pone l’obiettivo di riportare la persona al centro del dibattito sul mondo del lavoro. Non uno solgan, ma un invito a risvegliare le coscienze e non accettare passivamente le ingiustizie sociali. Un monito per ricordare sempre che prima di qualsiasi definizione o qualifica c’è una persona; soprattutto nel mondo del lavoro. A scegliere il titolo ‘Restiamo Umani’ è il sindacato regionale del settore del commercio, del turismo e dei servizi, che ha deciso di accompagnare così le varie iniziative che si svolgeranno per tutto il 2023 in Toscana. Tra queste iniziative, vista la vicinanza con la Pasqua, anche la consegna delle uova pasquali con la scritta ‘Restiamo Umani’ alle figure istituzionali più rilevanti sul territorio toscano. "Un gesto importante quello dei politici regionali che hanno accettato di condividere l’iniziativa - commenta il segretario generale Uiltucs Marco Conficconi - un simbolo di vicinanza verso i più deboli e i discriminati". Intanto, in occasione della Pasqua, Uiltucs devolverà i proventi della vendita delle uova all’associazione Nosotras di Firenze, per un progetto per le donne.