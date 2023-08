Respirare la pace Diciassette ragazzi di Gaza e Gerusalemme a Palazzo Ducale

di Laura Sacchetti

Una giornata a Massa Carrara per 17 giovani palestinesi che partecipano al progetto Summer Camp realizzato da Croce Rossa Italiana e Palestine Red Crescent Society, organizzazione umanitaria non governativa appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa operante nei Territori Palestinesi Occupati. Il gruppetto e i loro quattro accompagnatori hanno potuto vivere in pace per qualche giorno sotto il cielo della Toscana, perchè il loro benessere psicosociale è messo a dura prova, principalmente a causa della loro continua esposizione alla violenza e della sensazione di pericolo.

Nove provengono da Gaza, gli altri da Gerusalemme e dalla Cisgiordania. Dopo Pisa e Firenze sono arrivati a Massa Carrara: qui dopo essere stati accolti nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale ieri mattina, sono stati portati al mare e a visitare le cave di Carrara per poi in serata rientrare a Pisa, dove alloggiano. "E’ un progetto – spiega Giorgio Ricci, presidente Cri Massa Carrara – in carico al comitato di Pisa che da quest’anno ha visto un supporto dal comitato regionale; così è stato possibile sviluppare un’attività capillare con gli altri comitati della Toscana. Croce Rossa Italiana ha implementato, soprattutto nei paesi in conflitto, progetti psicosociali per le fasce più deboli della popolazione. Per questi ragazzi vedere un mondo in pace è fondamentale e mi hanno colpito le parole di una giovane che ci ha detto che noi dobbiamo tenercela stretta questa pace, in molti paesi non è scontata". A dare loro il benvenuto il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti: "Non siamo sempre stati in pace – ha detto – Qui insisteva la linea gotica, una barriera creata dai nazifasciti, e anche il nostro popolo ha conosciuto gli orrori della guerra. Proprio per questo la nostra Provincia è stata insignita della medaglia d’oro al valore militare. Oggi vicino a noi c’è la guerra in Ucraina ma il mondo è pieno di conflitti e credo che sia importante per voi essere qui e respirare aria di pace così da tornare a casa e in futuro, con i vostri coetanei, poter costruire una pace duratura". "Vi auguro di vivere un’esperienza che vi possa arricchire – ha detto Serena Arrighi, sindaco di Carrara – Avete un compito molto arduo, vivete una gioventù diversa da quella che hanno i ragazzi qua, ma sappiate che le difficoltà ci aiutano a crescere più forti e più giusti, così da costruire una società migliore".

Ragazzi e accompagnatori hanno ringraziato Croce Rossa e le amministrazioni per l’accoglienza ricevuta e hanno donato loro una targa simbolo dell’importanza della cooperazione internazionale e del sostegno a questi progetti. E’ stata anche l’occasione per raccontare le difficoltà che vivono quotidianamente nel mettere in atto le diverse attività dentro e fuori dalla Palestina, tra cui la sicurezza, la sanità, il sostegno psicologico. Hanno inoltre sottolineato la gioia per aver messo insieme i ragazzi provenienti dalle varie realtà in guerra, appunto Gaza e Gerusalemme, che sembrava impossibile da realizzare e in più essere riusciti a portarli in viaggio lontano dalla guerra. "Il lungo viaggio affrontato, l’aver superato diverse frontiere ed essere qui oggi – ha raccontato Rania – ci dà la forza per sperare un giorno di vivere nel nostro paese come vivete in Toscana". La comunità mussulmana di Croce Rossa ha fornito il servizio di mediazione linguistica e della logistica oltre alla preparazione del pasto al Codam di Marina di Massa. E’ stato ricordato che grazie a Fondazione Monasterio dalla Toscana partono frequentemente gruppi di medici, soprattutto cardiochirurghi in particolare pediatrici, per portare aiuto alle popolazioni.