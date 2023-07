Resistere esistere", Appuntamenti a Carrara per celebrare la Resistenza"

Questi gli altri appuntamenti di ‘Resistere esistere’: mercoledì 5 alle 20,30 musica al bar Gramsci di piazza Gramsci, e alle 21,30 al ‘Palco 38’ di via Carriona lo spettacolo ‘Nate sotto un cavolo’ di ‘Blancateatro’. Venerdì alle 11 in piazza 2 Giugno inaugurazione del monumento alle donne del 7 luglio donato da Anpi e realizzato dalla cooperativa ‘Scultori Carrara’. Alle 18 in piazza Alberica nello spazio Tiresia ‘Sabbie mobili episodio 2’, aggiunta di contributi espositivi alla rassegna ‘Artist?’ di Nicole Colombo, Clara Scola, Aurora Bertoli. Per le 21 piazza delle Erbe ospita l’evento della Spi Cgil con Giulia Galleni, una delle ultime protagoniste della rivolta del 7 luglio, e a seguire il concerto ‘Drastic over’ e ‘I fonici dell’Arci’. Alle 19 al bar Dverso di via Loris Giorgi musica dal vivo con Anna & Michi’. Alle 21,30 a Palazzo Binelli concerto con i canti di lotta dedicati alla Resistenza del gruppo ‘Contratto sociale’ organizzato da Anpi Carrara. Domenica al ‘Palco 38’ di via Carriona ‘La patatina bollente’, incontro di educazione sessuale per ragazzi dai 10 ai 15 anni con Paola Cocchiararo e Chiara Dell’Orto. Alle 21,30 a Palazzo Binelli Anpi presenta ‘Parole e note resistenti’, letture con accompagnamento musicale di Aurora Baccioli e Arion Daci. Lunedì sempre Anpi a Palazzo Binelli propone ‘Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana e carrarese’ con Barbara Berruti. Alle 19,30 alla galleria Tekè di via Santa Maria ‘Incontri indecorosi’ organizzato da ‘Luce rossa’ e centro di documentazione Aldo Mieli. Alle 21 all’associazione Qulture di via Santa Maria presentazione del volume ‘La dea Triplice’ di Irene Conti. Martedì alle 18,30 a Palazzo Binelli conferenza dibattito con Tamara Ferretti, e alle 21 a Qulture il monologo di Francesca Natale e Stefano Venturini. Mostre al bar Europa, al bar Arlecchino, alla Goulue di via dell’Arancio (nella foto Matilde Bottazzi) e alla gioielleria Donati.