Resceto, allarme per la 'Manico del paiolo', i residenti chiedono intervento urgente

Ancora una pioggia di sassi sulla strada che porta a Resceto e i residenti tornano a lanciare l’allarme per il pericolo che incombe in località ‘Manico del paiolo’ e che loro corrono ogni giorno. Evidente una ‘tecchia’ sporgente, un frammento roccioso di notevoli dimensioni che rischia di staccarsi e precipitare sulla strada, come è successo alle Guadine. I segnali di instabilità, segnalano i residenti, sono nei sassi di svariate dimensioni che ogni giorno si staccano dalla base del frammento roccioso e trovano sull’asfalto. "Non possiamo aspettare che succeda la tragedia" dicono e chiedono al Comune di Massa un intervento urgente per valutare la situazione. Un ennesimo Sos per evitare un possibile dramma che rilanzia anche il comitato ‘Una montagna da salvare’.