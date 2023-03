Repubblicani per le donne "Perno vero della società"

È stato un 8 marzo nel segno delle donne della Via del Sale. Un gruppo rappresentativo di repubblicani massesi della sezione Giuseppe Mazzini tra i quali numerose donne e giovani, insieme all’avvocato Guido Mussi, candidato sindaco, ha deposto un omaggio floreale al monumento alle “Donne della Via del Sale” in piazza Betti a Marina. "Il gesto simbolico – affermano i repubblicani - ha voluto essere un atto di omaggio in occasione della festa della donna, ma anche un concreto e significativo atto di presenza come testimonianza della vicinanza del mondo repubblicano massese nei confronti della donna, che da sempre – nel pensiero e negli scritti di Giuseppe Mazzini – è soggetto centrale della società umana che deve godere della pienezza dei diritti civili, politici, economici e sociali".

Ilaria Lorenzetti dei giovani repubblicani ha parlato di temi ambientali: "Ci dibattiamo per giuste cause, per quelle problematiche che si sentono in tv, io invece penso che per puntare in alto bisogna guardare ai nostri piedi. Combattiamo per le piccole e quotidiane cose". I giovani repubblicani hanno elencato una serie di buone pratiche da seguire nel quotidiano. Quanto alla gestione dei rifiuti, "Possiamo riciclare ciò che è riutilizzabile, ridurre il comprare oggetti superflui il quale potremmo fare a meno e donare ciò che meno utile. Ottimizzare il riscaldamento o il raffreddamento nelle nostre case, riuscendo a trovare le ore più adatte per accendere. Possiamo attuare molti altri piccoli gesti della nostra vita quotidiana, al quale tutti noi, piccoli e grandi, abbiamo accesso e con la quale possiamo concretamente cambiare le cose. Quindi noi giovani – conclude Ilaria Lorenzetti - puntiamo al futuro del nostro pianeta? Sì, ma lo facciamo pensando al presente".