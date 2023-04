Repubblicani in azione Saponaro per Mussi FdI, Guidi rilancia: "1200 euro a neonato"

I Repubblicani non restano a guardare i big degli altri partiti e giocano anche loro ’carte’ importanti. Per sostenere la candidatura a sindaco di Guido Mussi del Partito Repubblicano Italiano alle prossime elezioni amministrative di Massa, questo pomeriggio alle 17 alle stanze del Teatro Guglielmi si terrà un incontro con il segretario nazionale del Corrado De Rinaldis Saponaro.

Nell’incontro si parlerà non solo del programma di Mussi e dei problemi della città, ma anche degli scenari politici nazionali e delle iniziative di rilancio del Pri. L’incontro è aperto alla cittadinanza che è invitata a partecipare. Si preannuncia quindi un’altra giornata interessante sotto l’aspetto elettorale, che ha visto nell’ultimo mese arrivare molti volti noti della politica italiana, partendo da Stefano Donzelli di Fratelli d’Italia, il ministro Adolfo Urso, per non dimenticare la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Mentre i partiti si scatenano mostrando i muscoli, arriva l’idea di Marco Guidi, per solleticare i bisogni delle giovani famiglie in difficoltà economiche: "Quando si sente parlare di famiglia e sostegno alla famiglia – scrive il candidato a sindaco con Fratelli d’Italia e alcune liste civiche –, qualcuno si scandalizza, vedendo chissà quale pericolo o chissà quale forma di discriminazione a questo o quello. Io ovviamente non la penso così, ma sia come cittadino che come uomo politico ritengo che la famiglia sia la base della nostra società, il suo punto di partenza. Ecco perché appena sarò eletto Sindaco mi metterò subito al lavoro per attivare un contributo di 1200 euro per i nuovi nati, per realizzare nuovi asili nido e sostenere le famiglie massesi in difficoltà. In mezzo ad un mare di promesse elettorali, la mia storia e quella di Fratelli d’Italia parlano da sole".