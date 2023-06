Repubblicani all’attacco "Pd diviso l’errore fatale"

Brucia ancora al Centrosinistra la débacle elettorale. Il Partito repubblicano prova a tracciare un bilancio, non risparmiando critiche al Partito democratico, ma si dice pronto a iniziare già da ora una riflessione per ricostituire una coalizione futura più forte. Anche perché è lo stesso Pri che insinua dubbi sulla stabilità della giunta targata Persiani, sottolineando "l’eterogeneità delle forze in campo". Il segretario comunale Giorgio Raffi scrive: "Non è mancato l’impegno del candidato sindaco Guido Mussi e dei candidati al consiglio, ai quali va il nostro ringraziamento che estendiamo a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia votandoci. E non è bastato neppure presentare un programma articolato con una serie di progetti concreti e fattibili che avrebbero cambiato il volto e rilanciato la città. Abbiamo sicuramente pagato il fatto di essere un partito che da molti anni manca sulla scena locale, nonostante un passato glorioso, come pure la crisi generale del centro sinistra, sempre più privo di idee, leadership, progettualità e capacità di azione". Arriva poi la frecciata al Partito democratico: "E su questo punto, nonostante l’appoggio al ballottaggio espresso al candidato sindaco Enzo Romolo Ricci, non possiamo non rimarcare come le divisioni interne al Partito Democratico abbiano concorso alla frammentazione del fronte del Centrosinistra provocandone un indebolimento che gli ha impedito di trarre beneficio dalla divisione del Centrodestra, presentatosi con due candidati".

"Auguriamo – conclude – al sindaco Persiani un buon lavoro nell’interesse della città, anche se ribadiamo il nostro giudizio negativo sulle sua scelte, sia passate che annunciate. E di auguri ne ha bisogno vista l’eterogeneità della sua giunta e della maggioranza, che va dall’estrema destra ai moderati dell’ex Terzo Polo. Quanto al centro sinistra: inizi da subito una riflessione sul risultato e getti le basi per una rifondazione e il suo rafforzamento per evitare che tutti gli errori commessi si ripetano alle prossime elezioni: come repubblicani diamo la nostra disponibilità a dare il nostro contributo e ad avviare un confronto in questa direzione".