Reperti storici nel cantiere stradale Avanti i lavori ma i tempi si allungano "Soprintendenza, altri sopralluoghi"

Operai al lavoro… ma senza semaforo. Continuano i lavori sulla statale alla Bettola, nel Comune di Aulla, per la nuova rotatoria. Mentre Anas attende l’ok della Soprintendenza, che sta esaminando i misteriosi reperti rinvenuti. L’impianto è stato infatti tolto per il ritrovamento di manufatti durante gli scavi relativi alle lavorazioni. E serve il visto prima di poter riprendere le lavorazioni da parte di Anas.

Alcuni giorni fa Anas aveva emesso un’ordinanza, molto contestata, con la quale disponeva il posizionamento di un semaforo, in direzione Santo Stefano Magra, in prossimità della doppia curva che passa sotto il dismesso impalcato ferroviario in località Bettola di Caprigliola. Questo provvedimento si era reso necessario per agevolare i lavori in corso per la realizzazione della rotatoria e della conseguente nuova viabilità sulla statale. Durante i pochi giorni di viabilità a senso unico alternato ci sono stati molti disagi, con code soprattutto negli orari di punta, il mattino o la sera. Non è stata l’ira dei pendolari a far sparire il semaforo, ma alcuni misteriosi ritrovamenti di cui ancora non si conoscono caratteristiche o importanza. I programmi di Anas sono cambiati, ma gli operai non hanno smesso di lavorare: si stanno solo concertando sulla rotatoria, che dovrebbe essere pronta a breve. Intanto si aspetta il via libera della Soprintendenza o eventuali nuovi sopralluoghi più approfonditi.

"Ci vorrà un po’ di tempo prima di riprendere i lavori lungo la statale - spiega il vice sindaco Roberto Cipriani - C’è già stato un sopralluogo ma probabilmente ne serviranno altri più dettagliati per vedere cosa è stato trovato. Il cantiere comunque non è fermo, i lavori alla rotatoria stanno andando avanti e dovrebbero finire a maggio".

Questi lavori sono molto attesi ma allo stesso tempo contestati, soprattutto dagli abitanti della Bettola, che temono di veder distrutta la propria frazione e che hanno protestato più volte. Sta per cambiare volto la viabilità in quell’area, dove verrà realizzata una rotatoria al termine del nuovo ponte, che eliminerà le code che solitamente si formano negli orari di punta. La sua realizzazione comporterà lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso, con l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario.

Monica Leoncini