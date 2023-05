Remaschi prepara la volata a Persiani "Uomo pragmatico: sarà lui il sindaco"

di Alfredo Marchetti

"Abbiamo scelto Francesco per il pragmatismo. Siamo sicuri: lui sarà il prossimo sindaco". Non le manda a dire il segretario regionale di Azione, Marco Remaschi, giunto in città per complimentarsi per il risultato raggiunto dalla compagine guidata dall’ex primo cittadino, nella sede di via Puccini. "Siamo stati al suo fianco sin da subito perché ha avuto la coerenza di mostrare la faccia quando è stato sfiduciato e con la stessa coerenza si è presentato nuovamente davanti agli elettori, sicuro di aver lavorato bene per Massa. Siamo al secondo tempo: per il ballottaggio dovremo convincere la gente a tornare a votare. Tuttavia sono sicuro: Francesco sarà il prossimo sindaco".

"Pensiamo di aver rimandato – ha detto Persiani – il successo di 15 giorni. Grazie a tutti i presenti per aver condiviso un percorso serio e valido. Tutti i candidati si sono messi in gioco e sono stati premiati. Non riconsegnamo la città a una sinistra che ha permesso l’immobilismo in cambio del potere. Non torniamo indietro di 30 anni". Apparentamenti, Persiani tira dritto: "L’apparentamento con FdI è escluso: non lo apprezzerebbero le persone che ci hanno votato, sarebbe un’umiliazione della scelta che hanno fatto al primo turno. Prima di una riappacificazione a livello locale, credo che ognuno debba fare autocritica. A livello nazionale i partiti sono già alla seconda fase: è ormai chiaro che c’è un solo candidato di centrodestra che è appoggiato anche da forze riformiste moderate, tutti verso un unico percorso, ovvero ricostruire quel progetto che qualcuno ha provato a interrompere. Il segnale più importante sono sicuro che arriverà dagli elettori di Fdi che al ballottaggio, votandomi, permetteranno a centrodestra di rimanere al governo della città".

Presente anche uno dei giovani che hanno ben figurato alle amministrative, Emanuele Bianchi, fresco di 90 preferenze nella lista ’Civici apuani’: "Vorrei ringraziare i miei compagni under 30: abbiamo raggiunto un risultato che ci lascia soddisfatti, il nostro impegno proseguirà anche oltre, a sostegno di Persiani, che ci abbiamo apprezzato per la capacità di amministrare la nostra città".