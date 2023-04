Relax nel ’giardino del benessere’ Il cortile abbandonato ora rinasce

Il muschio è simbolo dell’infinito, il bosso di rinascita, il ciliegio rappresenta il rinnovamento e la camelia la perfezione. Si trovano tutti assieme, in perfetta armonia, nel ’giardino del benessere’ inaugurato a Filattiera, negli spazi del municipio. Quello che prima era un cortile abbandonato è diventato un piccolo e curato giardino, a disposizione dei dipendenti comunali e di tutti coloro che vorranno un po’ di relax. All’inaugurazione con l’amministrazione comunale, il Rotary che ha offerto un contribuito e alcuni studenti del Pacinotti Belmesseri che hanno curato l’allestimento.

"E’ un momento importante - ha detto la sindaca Annalisa Folloni - Questo piccolo giardino era ricoperto di erbacce, abbiamo cercato un modo per riqualificarlo". Nel giardino, a terra la ghiaia simboleggia l’acqua, visto che è stata smossa per simulare le onde. Ci sono le rocce che rappresentano la stabilità dell’uomo, è stata sistemata una cisterna di raccolta dell’acqua piovana con cui le nuove piante saranno annaffiate. "Abbiamo messo assieme realtà diverse - hanno aggiunto Gianni Tarantola e Liano Gia del Rotary club - per realizzare qualcosa di bello e importante. Bisogna saper fare squadra". L’insegnante Evelina Jeliazkova è entrata nel dettaglio: "Abbiamo pensato a un giardino semplice, con forme sinuose, pieno di simboli e di ispirazione zen –ha detto – Una piccola oasi di benessere a contatto con la natura". Alcuni studenti hanno poi letto i loro haiku, forma di poesia giapponese. Era presente la dirigente Lucia Baracchini che ha evidenziato l’importanza delle relazioni, la professionalità dei ragazzi e la volontà di trasmettere loro la voglia di restare in Lunigiana.

Monica Leoncini