Regole per i dehors Montignoso tutela l’estetica dei luoghi

Addio al vecchio ‘allegato A’ relativo all’articolo 50 del Regolamento edilizio di Montignoso. Ora Montignoso ha il suo specifico Regolamento sui dehors che disciplina degli spazi all’aperto a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione, approvato dal consiglio comunale nell’ultima seduta. Un cambio totale di passo per cercare di rendere omogenee tutte le strutture temporanee di supporto alle attività commerciali esistenti sul territorio. E chi già li ha installati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento ha sei mesi di tempo per mettersi in regola. Un documento abbastanza semplice e lineare: 21 articoli e un’appendice grafica che ne semplifica la lettura dei complementi di arredo, dalle sedute alle coperture, definendo quel che si può o non si può fare.

Il Regolamento riguarda sia le strutture stagionali (che possono essere autorizzate per un massimo di 6 mesi) sia quelle definite a carattere ‘continuativo’. Alcune definizioni seguono la normativa nazionale e la logica del buon senso come la necessità di mantenere spazi sufficienti per la circolazione stradale e soprattutto per il passaggio dei mezzi di soccorso. Poi ci sono valutazioni estetiche e qualitative che per Montignoso definire tre differenti ambiti omogenei: le zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi; le zone soggette a tutela paesaggistica; tutte le altre. Il regolamento si applica a bar, pizzerie o ristoranti e similari ma anche attività artigiane di gelaterie, yogurterie, creperie e cioccolaterie, agli alimentari su area pubblica operanti in strutture fisse autorizzate come chioschi e alle librerie che possono svolgere attività accessoria di somministrazione. Esclusi invece gli stabilimenti balneari che devono aspettare il futuro piano attuativo dell’arenile.

La superficie del dehors non può essere superiore al 50% di quella di somministrazione autorizzata con un minimo consentito di 25 metri quadrati. Nei tre ambiti le regole in parte differiscono da zona a zona. Nella zona ‘A’ tavoli e sedie dovranno essere in metallo o legno, con forma e disegno ‘tradizionale’: tavoli in metallo grigio antracite, verde antico, verde scuro, rosso o marrone scuro con finitura opaca o micacea, in legno al naturale o trattati con mordente scuro. Nelle piazze storiche è prescritto l’utilizzo di arredi in legno e in metallo grigio antracite.

Nel secondo ambito permessi anche vimini o rattan e arredi in legno al naturale o tinteggiati in toni pastello. Va bene plastica purché di particolare qualità e design. Nel terzo ambito non ci sono limitazioni su materiali e colori. Definizioni specifiche anche per le varie coperture: nei primi due ambiti non sono ammesse quelle a pagoda con struttura in vista a pianta centrale o strutture tese, vele e coperture innovative. Poi tanti altri dettagli che ogni attività dovrà valutare nei prossimi sei mesi.

Francesco Scolaro