Regolamento sotto la lente della Cisl "Troppi ’favori’ agli imprenditori"

Non si placa il dibattito sul nuovo regolamento per il rinnovo delle concessioni all’escavazione. Stavolta sulla questione per parlare di "interessi forti" alla base dei rinnovi intervengono la Cisl Toscana Nord di Massa Carrara e la Filca Cisl Toscana Nord. "Tutti si lamentano, alzano il tiro, esprimono insoddisfazione, ma alla fine un riscontro oggettivo ci deve pur essere, nel mare magnum del mondo del marmo carrarese. – scrivono dalle due organizzazioni sindacali –. Andando a spulciare le determine pubblicate sull’albo pretorio del Comune di Carrara, è possibile verificare che alla spicciolata, una ditta dopo l’altra, una cava dopo l’altra, insomma una ad una vanno in Comune dal dirigente, e soprattutto firmano. Ma cosa firmano? Stiamo parlando delle famose convenzioni propedeutiche al rilascio definitivo delle concessioni, che avverranno ad iter concluso, necessariamente entro ottobre. A parte la ‘famosa’ frasetta sparita, cioè non inserita nel testo finale da firmarsi, di cui alla verifica biennale della filiera (possibile che si sia trattato solo di un’eventuale possibile svista dirigenziale, senza che la sindaca ne sappia poco o niente?), leggendo una delle determine pubblicate per esempio in data 20 luglio 2023, si legge che i firmatari della stessa condizionano la loro firma (come se avessero il coltello dalla parte del manico) al testo di una pec inviata precedentemente al Comune, a cui fanno riferimento esplicito e che ne diventa parte integrante. Fanno ’riserva’ e il loro scritto brevi manu nel testo diventa ’parte integrante ed anche inscindibile della nostra manifestazione di volontà’, così c’è scritto".

"Che dire: cave di proprietà comunale, giro d’ affari per la durata del periodo oltre i 10, 12 anni e miliardi di euro – proseguono i sindacati –, nessun passaggio ulteriore in consiglio comunale, decisione operativa e definitiva dirigenziale, una frasetta sulla filiera che sparisce, invece un’altra frasetta ‘misteriosa’ che compare a dare sostanza alla loro firma, senza che sia possibile leggerla ed averne contezza. Per non parlare di una eventuale rinuncia ai ricorsi già in essere o futuri, in cambio della concessione stessa. Si dichiara esplicitamente che la firma della convenzione non costituisce rinuncia o transazione a cause tra le parti la cui definizione possa avere effetti sulla medesima. Il Comune quindi non solo abbozza ma accetta. Continuammo così, Carrara città, sarà, di diritti, ma anche di interessi forti".