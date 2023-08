Regolamento Patrocini Comune Pontremoli, troppo discrezionalità secondo minoranza

Eccessiva discrezionalità del sindaco e della giunta nella concessione di patrocini e benefici economici del Comune di Pontremoli. La contestazione è del gruppo di minoranza guidato da Elisabetta Sordi che sottolinea di avere votato contro in consiglio alla recente approvazione del regolamento che disciplina la concessione di patrocini e benefici economici. La motivazione sarebbe legata alla scarsa trasparenza con cui vengono definiti i beneficiari e alla mancanza di precisi criteri che definiscano le proposte in arrivo. Secondo il regolamento approvato a Pontremoli possono chiedere contributi e patrocini "soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti", per l’opposizione termini troppo generici che invece andrebbero definiti più precisamente.

Il regolamento prevede che nel caso di eventi, iniziative e manifestazioni straordinarie, ritenute dalla giunta di interesse generale per la comunità, il contributo possa essere accordato anche in deroga, se in bilancio c’è disponibilità economica. Nel caso di eventi di particolare rilevanza sociale o culturale l’amministrazione può anche accollarsi la copertura dell’intero onere acquisendo la veste di co-promotore. La minoranza lancia una proposta: un bando a inizio anno in cui vengano resi pubblici gli importi disponibili per attività e iniziative. Tutti gli enti e i soggetti interessati potrebberp presentare il proprio progetto e l’amministrazione, in modo chiaro e trasparente, pubblicherebbe le iniziative promosse e i relativi contributi assegnati, con rendicontazione a fine anno.

