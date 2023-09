Regolamento del marmo, altre modifiche: "No ai passaggi di sabato dei tir in centro"

Modifiche al regolamento del marmo che hanno fatto sobbalzare l’opposizione e non solo e aperto un dibattito politico. La proposta di cancellazione della fidejussione come garanzia per le ditte del marmo sembra che farà accendere gli animi dei prossimi consigli comunali. In sostanza la richiesta è quella di abbandonare la garanzia bancaria per coprire un debito maturato nei confronti del Comune dalle società del settore lapideo. Al posto della assicurazione bancaria si porrà una scadenza e dopo due rate di mancato pagamento nei confronti del Comune scade l’autorizzazione all’escavazione.

Altro argomento che ha fatto scatenare il dibattito politico è quello relativo ai tir che potrebbero passare dal centro cittadino nelle giornate del sabato. Si tratterebbe di una delega al passaggio dei mezzi pesanti che trasportano i materiali di risulta destinati al ripascimento delle coste e dei moli in costruzione in Liguria, i quali non riuscirebbero a soddisfare le commesse osservando gli orari delle pese pubbliche. Pertanto l’articolo del regolamento prevederebbe una deroga che consentirebbe il passaggio da pese private al piano, e quindi la possibilità di ampliare l’orario dei camion e il transito nel centro città. Se anche tutti si affrettano a smentire, pare che anche in casa del Pd le novità previste sul regolamento del marmo non siano poi così gradite a tutti. Tanto che da più parti di via Groppini si getta acqua sul fuoco e si motivano le scelte come dettate dagli uffici.

Non è di questo avviso il consigliere dei 5 stelle Matteo Martineli, già vice sindaco con delega al Marmo: "La proposta è stata portata in commissione: è qualcosa di più di un ragionamento tecnico. La modifica al regolamento –spiega Martinelli – ha avuto numerosi passaggi in commissione per cui è stata affrontata sotto il punto di vista politico. Questo sottolinea quel poco fatto da questa amministrazione che finora ha agito esclusivamente a favore delle imprese. Mi domando quale sia il beneficio per i cittadini. Finora abbiamo visto relegare la filiera del 50 per cento ai soli agri marmiferi, il pasticcio sulla tracciabilità, adesso la soppressione della fidejussione, poi il traffico in centro nelle giornate di sabato. Se la fidejussione è un istituto superato per il mercato attuale sono disponibile a individuare un nuovo strumento che tuttavia è necessario a garantire il Comune. Qui si tratta di un meccanismo che potrebbe portare al danno erariale".

Chi invece è sostanzialmente d’accordo con la proposta e sta dalla parte delle imprese è il consigliere di Alternanza per Carrara Massimiliano Bernardi che si dichiara contrario alla fidejussione e favorevole alla sua soppressione. "Se un’azienda ha un debito con il Comune non troverà mai una banca che le presti la fidejussione. Che la sindaca la tolga è un bene perché così si danneggiano le imprese, mentre le aziende vanno agevolate. Per chi non assolve ai propri debiti c’è sempre la decadenza dell’autorizzazione. Diverso è il discorso sui camion di sabato. Noi ovviamente non siamo per questa soluzione perché abbiamo tolto i tir dal centro storico spendendo milioni sulla strada dei marmi".