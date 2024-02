"Regolamento bavaglio". Un esposto alla Procura

Non ci sta la consigliera del Polo Progressista e di Sinistra, Daniela Bennati, al ‘bavaglio’ della maggioranza denunciato con costanza nelle ultime settimane e nei giorni scorsi ha presentato un esposto in Procura. Nel documento la consigliera, con il supporto di tutte le forze politiche e associazioni che rappresenta, ha denunciato l’impossibilità a svolgere il proprio ruolo in tutte le sedi istituzionali. Una scelta che ottiene il sostegno anche del deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Riccardi.

"La consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra non può svolgere appieno il ruolo affidatole dalla Costituzione e dalle urne se l’amministrazione non rispetta i dettati del TUEL e dei regolamenti comunali – scrive Ricciardi –. Presumibilmente ciò avviene anche per gli altri consiglieri di opposizione. In perfetta continuità con il passato, anche con questa amministrazione si sono riscontrate notevoli difficoltà sia negli accessi agli atti sia nelle risposte ad interrogazioni ufficiali. Come è possibile rappresentare i cittadini che ti hanno votato, che ti hanno dato mandato di esporre le proprie istanze se non ti viene data la possibilità di raccogliere documenti, avere in tempi utili informazioni, avere risposte rispetto al ruolo di indirizzo e controllo assegnato ai singoli consiglieri dalle norme in materia? Per questo condivido e sostengo la decisione di rivolgersi alla Procura della Repubblica per vedere riconosciuti i propri diritti. Quando non hai la possibilità di esprimerti su atti di consiglio perché non hai le informazioni necessarie, quando hai provato con il buon senso a trovare soluzioni ma ti sei trovata davanti un muro invalicabile, mi domando: che ti resta?".

Un atteggiamento di ostruzione, secondo Ricciardi, che nello specifico è diretto a "un pubblico ufficiale, la Consigliera comunale, a cui è riconosciuto per il ruolo un trattamento ‘particolare’ da parte della legislazione. Cosa può succedere – conclude – se a far valere i propri diritti o a salvaguardare interessi collettivi è un semplice cittadino o una associazione? Inoltrerò una Interrogazione in merito al Ministro degli Interni e chiederò al Prefetto di Massa Carrara di farsi garante dei diritti delle minoranze in consiglio comunale".