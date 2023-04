"Registro tumori soppresso: una vergogna"

"Vergognoso sopprimere il registro tumori". A palare è Alessandro Nicodemi, coordinatore provinciale di ’Verde è popolare’. "In questi giorni abbiamo appreso che la Regione ha soppresso il Coreas, organismo che avrebbe dovuto realizzare gli approfondimenti di indagine sulla salute dei residenti nei 4 Sin toscani, tra cui Massa Carrara, sostituendolo con il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Srps), di difficile realizzazione. Quello che più ci indigna non è tanto il sapere della soppressione del Coreas, ma il perché sempre a novembre il presidente della prima commissione “Affari istituzionali generali” della Toscana, consigliere del Pd, presentava in coniglio regionale una mozione, che impegnava la giunta Giani “ad effettuare un ulteriore monitoraggio dell’andamento della malattia oncologica” nel territorio apuano. Possibile che questo autorevole esponente della maggioranza, considerato anche il suo ruolo di presidente, non sapesse nulla dell’abolizione del Coreas? Perché con la mozione si è richiesto, e subito sbandierato ai quattro venti, un nuovo studio epidemiologico pur sapendo che questo non sarebbe mai stato realizzato. Forse non sapeva... altrimenti si potrebbe ipotizzare l’ennesima presa in giro orchestrata dal centro-sinistra ai danni dei cittadini. I cittadini aprano finalmente gli occhi e smettano di rinnovare la loro fiducia ai rappresentanti di questa parte politica rivelatasi ambientalmente inaffidabile".