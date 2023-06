Regione Toscana stanzia risorse per la messa in sicurezza della Lunigiana

"Con il via libera di oggi alla seconda variazione del bilancio regionale 2023 - 2025 andiamo a stanziare ulteriori risorse per la messa in sicurezza del territorio della Lunigiana". E’ quanto dichiara Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione affari illustrando i due interventi previsti per il Comune di Podenzana e il Comune di Aulla nella seconda variazione di bilancio 2023 -2025 approvata ieri dall’Assemblea toscana.

"Al Comune di Podenzana, per la realizzazione dell’intervento di completamento dell’opera di regimazione idraulica - argine del fiume Magra - e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni del Comune di Podenzana, sono destinate risorse che arriveranno fino a un massimo di 750mila euro per l’annualità 2023. Si tratta di una rimodulazione del finanziamento già attivato dalla Regione: 150mila euro per l’anno 2023, 450mila euro per il 2024 e 150mila per il 2025. Una misura che va a consolidare l’attenzione, da parte dell’amministrazione regionale, per questa azione di ripristino: un’opera che permetterà di ristabilire un rapporto tra l’abitato e il fiume che, prima dell’alluvione del 2011, con le sue aree limitrofe, rappresentava una vera e propria attrazione, sia per gli abitanti che per i turisti".

"Per il Comune di Aulla sono stati stanziati risorse indirizzate a interventi per la messa in sicurezza e per la riqualificazione della sala polifunzionale nel centro cittadino. La copertura finanziaria del contributo di 1 milione di euro sarà così suddiviso: 800mila euro per l’anno 2024 e 200mila euro per il 2025. Si tratta di provvedimenti contenuti all’interno della variazione di bilancio che si sono rese necessari a causa dell’aumento dei prezzi unitari dei progetti già finanziati, nel 2022, dalla Regione Toscana e che garantiranno la realizzazione di tali lavori, con l’obiettivo di riconsegnare alla popolazione la piena accessibilità ad alcune aree".

"La Regione – conclude – dimostra una precisa attenzione sulle politiche mirate a proteggere le popolazioni e rafforzare i territori, incentivandone la fruibilità e uno sviluppo sempre più sostenibile".