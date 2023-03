Regione, concorsi per funzionari

C’è ancora tempo per partecipare ai due concorsi indetti dalla Regione Toscana per funzionari, finalizzati alla copertura di complessivi 22 posti di lavoro a tempo indeterminato, in particolare amministrativi e addetti sistemi informativi e tecnologie (informatici). Nel dettaglio la ripartizione dei concorsi prevede 20 funzionari amministrativi e 2 funzionari sistemi informativi e tecnologie. Per partecipare bisogna possedere precisi requisiti specifici. Per quanto riguarda i funzionari amministrativi, diploma di laurea almeno triennale oppure diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite di durata triennale o diploma universitario della stessa durata. Per i funzionari addetti ai sistemi informativi e tecnologie informatiche, si richiede laura specialista o magistrale nelle classi che riguardano informatica, ingegneria dell’automazione o delle telecomunicazioni, elettronica, gestionale, informatica, matematica, modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, statistica per la ricerca sperimentale, ingegneria della sicurezza, sicurezza informatica, scienze statistiche o assimilate (si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso). Nell’eventualità in cui il numero delle domande di partecipazione dei soggetti non esonerati dalla prova preselettiva sia superiore al numero indicato nei rispettivi bandi, l’amministrazione può procedere alla prova preselettiva. La selezione dei candidati avverrà, per entrambi i concorsi, sulla base del superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale, che verteranno sulle materie contenute nei singoli bandi. Domande entro il 31 marzo solo in modalità telematica attraverso il portale https:www.regione.toscana.it-bandi-di-concorso-e-avvisi dove è possibile anche prendere visione del testo integrale delle relative selezioni.