Regina Elena, polemiche infinite "Gestione deludente della struttura"

Tornano all’attacco della gestione della Rsa comunale ‘Regina Elena’ il segretario generale e i delegati Cisl FP Toscana Nord, Giovanni Marchi, Enzo Mastorci, Lorenzo Manfredi, Marco Bertolini. Le polemiche mai spente sulla direttrice sono solo lo spunto per ribadire l’opinione del sindacato sulla gestione della struttura che definisce "deludente". "E la chiusura in pesante negativo del bilancio ne è soltanto la conferma" sottolinea. Entra poi merito di quelli che considera malfunzionamenti e ritiene pesino sui servizi, "benessere, dignità e diritti dei lavoratriori che, attualmente, risultano essere profondamente calpestati". "Da circa due anni lottiamo – ricorda la Cisl – per il ripristino della contrattualità pubblica, le nostre bandiere sventolano da tempo, in solitaria, fuori dal Regina Elena". Stato di agitazione dei lavoratori ancora in atto, ricorda il sindacato.

"Crediamo sia giunta l’ora di restituire serenità a un personale, tra l’altro, sfinito da 5 ondate di Covid – continua –. Abbiamo contestato in tutte le sedi l’applicazione del contratto Uneba che è estremamente penalizzante per il personale infermieristico ed Oss. Adesso assistiamo ad un fuggi fuggi del personale infermieristico. Purtroppo avevamo ragione poiché in un momento storico in cui il personale sanitario va valorizzato più che mai al Regina Elena c’è stata l’inversione di tendenza ed ora si pagano le conseguenze delle scelte della direzione e dell’amministrazione grillina". La Cisl sottolinea che con la nuova amministrazione ha iniziato un "percorso virtuoso per le conversioni contrattuali al personale dipendente, ma adesso è giunta l’ora di passare ai fatti poiché riscontriamo un fastidioso, inspiegabile stallo da parte amministrativa".

Un "tentennamento" che per il sindacato "risulta logorante per il personale che però continua a offrire un servizio impeccabile a fronte di 1.200 euro al mese, notti e festivi compresi". Chiede quindi all’amministrazione, alla Sindaca Arrighi e all’assessore Orlandi di fare chiarezza. "Se c’è qualcuna all’interno della Giunta comunale che in accordo con il vecchio assessore ideatore dei contratti Uneba, rema contro il progetto di internalizzazione, – dice – come Cisl Fp vogliamo essere edotti e ci muoveremo di conseguenza". Sollecita dunque l’amministrazione comunale a rispettare gli impegni presi formalizzando "la volontà di procedere alle conversioni pubbliche dei contratti". La Cisl è pronta a firmare un accordo. "Tergiversare ancora significherebbe dare un segnale negativo che come sindacato non potremo più accettare".