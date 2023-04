Regina Elena, clima infuocato "Accesso agli atti negato per anni E nessun dialogo con la direzione"

Acque agitate all’interno dell’azienda speciale Regina Elena: si infiamma il clima intorno alla nomina del nuovo direttore.

Le accuse del sindacalista Cisl Enzo Mastorci sono precise e circostanziate: parla di mancanza di dialogo e di "problemi di stratificazione dei contratti. Come sindacato abbiamo chiesto reiteratamente di avere accesso agli atti accesso, anche tramite Pec – spiega – ma dalla direzione non ci hanno mai risposto. Nessuna risposta anche per l’accesso agli atti degli accordi decentrati degli anni precedenti. La direzione ci ha convocato un paio di volte con modalità contestabili rinviando e rifissando gli appuntamenti. Non c’è mai stata una buona interlocuzione e non ha mai risposto alle nostre richieste. Per quanto riguarda il clima interno la direttrice aveva il dovere di intervenire, come è dovere di tutti quelli che dirigono un’azienda, dire che i problemi c’erano prima di lei non è una giustificazione. La cosa positiva è che con la nuova amministrazione abbiamo intrapreso un corretto cammino sindacale, siamo fiduciosi e ci sono buoni propositi anche se il nostro interlocutore in primis doveva essere la direttrice".

E mentre la Cisl parla di mancato accesso agli atti dei contratti decentrati e di mancanza di dialogo con la direzione, l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi – dopo le dichiarazioni della direttrice Antonella Cordiviola – puntualizza che il bilancio dell’azienda speciale "chiuderà in rosso". "Intanto non ho tirato in ballo nessuno – dice Orlandi – mi sono limitato a rispondere ad un’interpellanza del consigliere comunale Massimiliano Bernardi. Quanto all’affermazione sul bilancio fatte da Cordiviola ‘Siamo alle supposizioni, dato che non è ancora pubblico, i numeri non sono opinioni’, le rispondo visto che i numeri come dice lei non sono opinioni ma sono la realtà, che dovrebbe non solo saperli leggere ma sapere che il bilancio dell’azienda speciale Regina Elena chiuderà in rosso".

Orlandi poi interviene sul clima di tensione tra dipendenti: "Le parole di Cordiviola quando dice che i problemi sollevati dai dipendenti sono stagnanti da anni – prosegue l’assessore – dal mio punto di vista come direttrice avrebbe dovuto impegnarsi per mitigare il clima. In merito al bando come detto da lei stessa è stato fatto per cambiare direttore come da statuto, non certo per farla fuori. Da parte mia ringrazio i sindacati per il percorso intrapreso con l’amministrazione per cercare di unificare i contratti. Il Cda e i dipendenti tutti, quelli diretti e quelli della cooperativa per gli ottimi servizi che erogano".

