Regina Elena, Bernardi difende l’assessore

"Casa di riposo: amministrazione sempre trasparente e aperta al dialogo e alla collaborazione, forse Martinelli non è abituato a questo modo di fare". Così l’assessore carlo Orlandi replica al consigliere dei 5 stelle sulla questione della casa di riposo.

"Sostenere che il bilancio della rsa chiuderà in rosso – scrive Orlandi – non singifica aver scavalcato né il cda né la direttrice né il consiglio comunale. Sembra che Martinelli voglia sviare l’attenzione dalla situazione contabile del Regina Elena, come sia stata prodotta e quali responsabilità. Per quanto mi riguarda sono al lavoro da tempo al fianco del cda non solo per rimediare a questa situazione, ma per garantire un futuro a un’azienda strategica".

Sulla questione difende a spada tratta l’assessore Orlandi e l’amministrazione il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi che parla di "gestione portata avanti con serietà e trasparenza. Martinelli non sa più a cosa attaccarsi ed invoca comportamenti corretti che, dai banchi dell’opposizione, prima di diventare vicesindaco dei 5 Stelle, ha sempre disatteso. Anzi sui problemi del Regina Elena aveva sempre avuto una grande mancanza di rispetto verso la politica, la gestione e anche di chi ci lavorava, ledendo pubblicamente e reiteratamente l’immagine della rsa stessa. Lui e il sindaco De Pasquale avevano attuato la politica dell’omissione in merito alla pessima gestione al contrasto del Covid (che ha visto anziani infettati anche ripetutamente e la morte di un paziente), alla mancanza di turni notturni, al personale senza contratti di lavoro idonei, e ad una transazione di ingente somma con l’ex direttrice perché sospesa senza motivazioni e l’assunzione dell’attuale attraverso un concorso pubblico con laurea ad hoc, mentre era ancora vigente la graduatoria del vecchio bando. Avremmo peraltro certamente fatto volentieri a meno di commentare i silenzi omertosi andati in scena da parte della giunta grillina per cinque lunghi anni".