Regali al ’Regina Elena’ dai baby della Carrarese

La Pasqua è arrivata con un pizzico di anticipo per gli ospiti del Regina Elena di Carrara grazie ai giovani talenti della Carrarese calcio che assieme all’allenatore Fabio Gozzani hanno portato doni e qualche ora di spensieratezza agli anziani della casa di riposo. A organizzare l’iniziativa solidale l’associazione Ada Carrara-Fosdinovo tramite la presidente Laura Menconi. Mercoledì i piccoli calciatori hanno portato agli ospiti della Rsa cioccolatini e ramoscelli di ulivo benedetti, simbolo della Pasqua e della speranza di una pace che possa tornare presto nel cuore di tutti, in particolare là dove oggi ci sono ancora conflitti in corso. I ‘nonni’ del Regina Elena hanno regalato ai bimbi le uova di Pasqua e un bellissimo biglietto di auguri con una targa da appendere nello spogliatoio della squadra. "E’ stata come sempre un’iniziativa carica di gioia e tante emozioni, sia per gli anziani sia per i bambini, con veri attimi di commozione. Abbiamo aperto una delle uova di Pasqua insieme e abbiamo cantato tante canzoni, compreso l’inno d’Italia. Ringrazio Tonina Tessa che è venuta a leggere qualche sua poesia in dialetto e Monica Bergamini che è la mia fidata collaboratrice". I bambini della Carrarese calcio presenti erano Filippo, Tommaso, Nicolò, Rares e Alessandro.