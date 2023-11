Recuperato il Corpo Senza Vita di Walter Lambertucci nelle Apuane

È stato recuperato ieri pomeriggio alle 13 il corpo senza vita di Walter Lambertucci, l’escursionista spezzino deceduto sabato mattina mentre affrontava la salita che porta dal paese di Torano alla cresta del monte Pesaro, sulle Apuane. Un’operazione complessa, che ha richiesto ancora una volta l’intervento di Pegaso, l’elicottero in servizio alla centrale operativa del 118. Il cadavere, bloccato da un albero, è stato raggiunto nel fondo di un canalone, in zona Pulcinacchia, e poi vericellato, con la supervisione degli operatori del soccorso alpino. La salma è stata quindi trasportata all’obitorio di Carrara, in attesa del nullaosta per il rito funebre. Il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, profondamente commosso per la tragedia, ha espresso parole di vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.