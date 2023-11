Rebus fontane pubbliche. Sono chiuse o senz’acqua

Non c’è pace per le fontane pubbliche di Massa: alcune sono chiuse da oltre due anni, da altre esce un filo impercettibile d’acqua o stanno chiudendo a loro volta. Ma le sorgenti ora non sono affatto secche. Per esempio, la fontana di Canevara, chiamata Levata del Governo, era sigillata perché risultava contaminata da colibatteri e poche settimane fa la polizia municipale aveva sequestrato un allevamento di cani vicino al passaggio della sorgente nell’ambito di un’inchiesta della Procura. Sembrava che la riapertura fosse dietro l’angolo e invece ancora nulla. La consigliera del Polo Progressista, Daniela Bennati, chiede all’amministrazione di fare luce sulla situazione con un’interrogazione in consiglio. "Negli ultimi anni le fontane pubbliche adiacenti allo stabilimento Evam, di proprietà del Comune (che non sono quelle della Levata del Governo ndr), sono rimaste chiuse, suscitando preoccupazione e indignazione tra i cittadini. La richiesta di chiarezza è fondamentale quando si tratta di servizi pubblici essenziali come l’accesso all’acqua. I cittadini hanno il diritto di conoscere i motivi dietro la chiusura delle fontane e se ci sono progetti in corso per garantire il loro riutilizzo".

E’ preoccupata anche l’associazione Italia Nostra che ha scritto al sindaco Persiani e al presidente di Evam, Massimo Gelati: "Abbiamo avuto molte segnalazioni riguardo la fontana della Rocca in piazza Teresa Panfili nella quale la portata si è ridotta inspiegabilmente a zero, cosa strana in questo periodo. Considerato che i prelievi per i cittadini alla fontana dell’Evam ai Prati della Ciocca non esistono più, chiediamo se questo è un caso o esiste una volontà politica di ostacolare il prelievo di acqua da parte della cittadinanza".