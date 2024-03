Reading sulle donne nella letteratura

MASSA

Altre due opere di Alessandro Giorgi abbelliranno la città. Si tratta di due sculture in marmo che l’artista-architetto massese ha donato al Noa e alla parrocchia di San Pio X. La prima, che sarà posizionata all’interno dell’ospedale, si intitola ’Si nasce, si ama, si muore’; la seconda, che sarà installata davanti alla chiesa di San Pio X, porta il nome di ’Orma di Cristo’. "Sono felice di dare il mio piccolo contributo per rendere la città più... artistica e quindi più bella, perchè arte porta bellezza oltre che cultura", dice Giorgi. In città ci sono già altre opere che portano la sua firma: ricordiamo il ’Giocoliere Volante’ in piazza della Stazione (prima era davanti al Pontile) e l’Orma Divina alla chiesa di San Sebastiano. Le opere sono pronte, non resta che trasportarle nelle loro future ’case’ per le inaugurazioni.

Ma Giorgi è un vulcano di idee. Da anni si batte per far sì che l’arte e la cultura prendano sempre più campo a Massa."Vorrei – dice – che nella dicitura ufficiale Massa fosse non solo una città di pace ma anche d’arte. Si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più. Ad esempio, ci sono molti luoghi e piazze prive di monumenti e opere d’arte. Il sindaco Persiani ha rifatto diverse piazze ma occorre anche ’riempirle’ d’arte. Pensiamo alla nuova piazza Palma: possibile che davanti a un liceo artistico non debba trovare posto una scutura o una installazione? Ma anche piazza Bertagnini, per non parlare di piazza Aranci, dovrebbero essere abbellite con opere di qualità. Tutto il centro dovrebbe essere concepito come un’opera d’arte, perchè come ho detto prima arte è belleza. E dovrebbe essere soprattutto in marmo, perchè è necessario valorizzare le nostre ricchezze".

Il sogno di Giorgi è quello di un vero e proprio viale dell’arte. "Sì, fra il Teatro Guglielmi e piazza Garibaldi si potrebbe davvero realizzare qualcosa di unico, posizionando numerose opere d’arte. Sarebbe una passeggiata bellissima, di grande attrattiva. Certo, poi bisogna scegliere le opere, trovare le soluzioni migliori. Ma qui il discorso vale un po’ come per tutte le cose: è necessario coinvolgere la città, ascoltare le varie proposte, sentire più pareri. Si doveva fare così anche per tanti altri progetti, piazze comprese, perchè non tutto quello che è stato fatto è stato fatto bene".

Ma c’è anche un altro aspetto su cui l’architetto massese insiste da tempo, un museo sugli artisti apuani: "E’ tanto tempo che lo propongo – afferma Giorgi – perchè credo che sarebbe importante destinare uno spazio per creare una mostra permanente sugli artisti locali. Una mostra ’viva’ in grado di ospitare le opere degli artisti di ieri, oggi e domani per farli conoscere a tutti, studenti compresi, e incentivare anche l’arte e la cultura nel nostro territorio".

Luca Cecconi