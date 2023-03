Razzia nel Parco della Padula Ladri nei laboratori dell’Accademia Spariti tutti i pluviali di rame

di Alessandra Poggi

Ladri scatenati nel parco della Padula dove la notte scorsa hanno rubato i pluviali di rame nell’edificio che ospita i laboratori dell’Accademia di Belle Arti e, poco più sotto, quelli dello stabilo dell’asilo Marconi in viale Potrignano. Una sessantina di metri di tubature in totale sottratti in un’unica soluzione nei giorni scorsi. I ladri hanno agito nel cuore della notte e, indisturbati, sono riusciti a depredare i due edifici. Un piano studiato nei dettagli vedendo i risultati del raid che frutterà ai malviventi una cifra cospicua: il rame puro costa 8 euro al chilogrammo (fonte comprorame.it, il più importante sito per la compra vendita di metalli in Italia), e di chili di rame in sessanta metri di canale ce ne sono parecchi.

Nei laboratori dell’Accademia i malviventi hanno scassinato anche i distributori di bevande e rubato due carriole. Per il furto alla sede dell’Accademia in Padula i ladri sono stati agevolati dalla mancanza dell’antico portone della Torretta, rimosso qualche settimana fa e spedito a Pietrasanta per un importante intervento di restauro conservativo che costerà al Comune 30mila euro. Con tutta probabilità gli autori del furto sono entrati nel parco con un mezzo capiente, un camioncino o un pick up, o comunque un veicolo in grado di trasportare una quarantina di metri di canale in rame che è il bottino raccolto in Padula, più un’altra ventina di metri di rame alla scuola materna.

Non è possibile dunque che ad agire sia stata una persona sola visto l’ingente quantità di materiale e lo sforzo messo in campo per staccare i pluviali dal tetto e dalle parenti esterne dei due edifici. Appena il personale dell’Accademia si è accorto del furto ha sporto denuncia al commissariato di polizia di Carrara, che ora sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Dal Comune si affrettano ad assicurare che le canale saranno sostituite, ma visto il precedente stavolta saranno messe di plastica. Ora si dovrà capire dopo un primo sopralluogo il budget da mettere a bilancio per sostituire i pluviali spariti prima che la loro mancanza possa provocare altri danni agli edifici.

Luciano Massari, direttore dell’Ateneo delle belle arti cittadine, parla di inevitabili disagi in caso di pioggia. "Mi auguro che il Comune le sostituisca al più presto – dice – perché in caso di pioggia senza canale le lezioni saranno sicuramente inficiate. Oltre ai pluviali i ladri hanno scassinato due distributori di bibite e hanno rubato due carriole. Non era mai successo che venissero a rubare nel parco, sicuramente la mancanza del portone alla Torretta ha facilitato il loro ingresso, ma se avevano preso di mira le canale dubito che il portone li avrebbe fermati".

Sarà arduo trovare i responsabili in assenza di telecamere, ma soprattutto trattandosi di pluviali stabilirne la provenienza al momento della vendita sarebbe impossibile, vista la presenza dei numerosi cantieri aperti per il restauro delle facciate grazie ai bonus e agli incentivi governativi.