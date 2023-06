Rassegna delle resistenze Tra musica, teatro e storia

di Daniele Rosi

Filosofi, scrittori, musicisti, registi teatrali e, in più, un approfondimento sulla Farmoplant. Su queste basi è costruita la nuova iniziativa culturale del circolo di Spazio Alber1ca, in programma dal 20 giugno al 2 luglio a Carrara. Un programma per condividere temi ed esperienze; un connubio tra musica e teatro, tra letteratura e narrazione storica, pensato per fornire spunti e momenti di riflessione. ‘Rassegna delle Resistenze’, o più semplicemente ‘Ra.Re’, è il nome scelto dal circolo di Spazio Alber1ca, sempre attivo in città nell’organizzare eventi di livello, che anche questa volta distribuirà gli incontri tra la sua sede di piazza Alberica e il “San Giacomo”, con l’aggiunta della sala ‘Giannotti’ di via San Martino.

La rassegna, la cui parte grafica è curata dal pittore Giovanni Chiapello, non gode del supporto di sponsor ed è frutto del solo lavoro del circolo, su cui gli organizzatori si sono detti molto soddisfatti. La partecipazione è gratuita con l’unico obbligo di prenotazione. Dieci appuntamenti suddivisi in dodici giorni, ognuno con un tema diverso, ma uniti nel nome della parola ‘resistenza’, vista non solo in senso stretto, in riferimento alla storia novecentesca, ma aperta a interpretazioni in chiave moderna. Alla presentazione al circolo anche due dei protagonisti: il musicista Renzo Cantarelli e l’attore e regista teatrale Andrea Battistini.

Sarà proprio Battistini ad aprire i primi due appuntamenti, il 20 e 22 giugno, con i laboratori teatrali; il primo con un gruppo di donne del circolo, e il secondo basato sui testi di Aristofane, con gli studenti del liceo classico ‘Leopardi’ di Aulla. Negli appuntamenti successivi: Maria Luisa Boccia e Adriana Riccardi parleranno di riflessioni in tempi di guerra, Catia Castellani e Anna Menchinelli sul tema delle storie partigiane, Barbara Serra presenterà il suo nuovo romanzo; poi ancora musiche dal vivo prima con Sonia Cortopassi e Marco Rovelli, e poi con Renzo Cantarelli. Adriana Dadà toccherà il tema delle migrazioni della Lunigiana, mentre Marcello Palagi racconterà, anche con documenti inediti, del disastro Farmoplant. Chiuderà Ornella Testori con un libro di storia partigiana.

"Ci piacerebbe che questa rassegna diventasse un punto di partenza – ha spiegato la presidente Luciana Ceccarelli, intervenuta insieme a Marina Babboni – perché preferiamo l’approfondimento piuttosto che iniziative spot, dando così la possibilità a chi ci segue di arricchire il proprio bagaglio culturale. Resistenza non va intesa in senso passivo – sottolinea – ma come il pensare a nuove strade per contrastare i fenomeni negativi. Questi incontri si rivolgono anche ad un pubblico giovane, grazie ad esempio al laboratorio teatrale".