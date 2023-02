Il primo appuntamento musicale con il Coro Lunigiana, di Fivizzano - Licciana Nardi avrà luogo sabato alle 16.30 dove in ossequio al programma “Un percorso corale in Lunigiana“ si terrà un concerto in sala dei ricevimenti al castello Malaspina di Terrarossa. Si potranno ascoltare anche melodie dell’Alto Adige. Si esibirà infatti il Coro Catinaccio di Bolzano, diretto dal Maestro Loris Bortolato. Il Coro Lunigiana sarà diretto dal Maestro Primo Ceccarelli. Poi domenica le due Corali si ritroveranno alle 17 al Teatro Petrarca ad Arezzo nel del programma: “Concerto di Carnevale tra ’800 e ’900. Musiche e Danze del Tardo Romanticismo al Tempo Moderno“. Il Coro Lunigiana, una carriera

di oltre mezzo secolo in cui si è esibito in tutta Europa, esprime anche la presidenza della Associazione Cori della Toscana nella persona di Moreno Signorini.

R.O.