Rappresentanza in Gaia Spa Femca Cisl esulta per il risultato

Esulta la Femca Cisl per l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni dei rappresentanti sindacali all’interno del gestore idrico Gaia Spa. L’ultima tornata elettorale si è svolta anche con modalità online registrando un’affluenza molto alta, pari all’87,41% dei lavoratori e la Femca Cisl ha registrato il miglior risultato degli ultimi anni risultando il sindacato più votato che ha permesso di ottenere un’ottima rappresentanza come evidenzia il segretario Stefano Tenerini: "Abbiamo ottenuto 229 voti contro i 130 della Cgil e i 113 della Uil. Questo ci ha permesso di eleggere 5 Rsu, 3 sono andate alla Cgil e 2 alla Uil. Gli eletti, oltre a me, sono Matteo Tortelli, Gianmarco Linari, Stefano Malfatti e Gianfranco Macchiarola. Un ottimo risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra di tutti i candidati e ai lavoratori che ci hanno dato fiducia. Inoltre siamo ben rappresentati come sindacato in tutti e quattro i poli del gestore: Lunigiana, Garfagnana, costa apuana e costa versiliese".