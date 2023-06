Rapper e artisti locali infiammano il palco di via Rinchiosa

Notti di note: si comincia con la musica rap e non solo per il primo dei due appuntamenti dedicati alle band emergenti e ai giovani talenti della musica, in programma in via Rinchiosa a Marina di Carrara domani alle 21.

Si esibiranno rapper e cantanti locali. Si tratta nel dettaglio di Vex, Isohel, Joao Carrera, Zana Caicedo, Fratello Döe. "Abbiamo voluto creare un’occasione per coinvolgere i giovani in un progetto che consenta loro di esprimere la propria arte e creatività, manifestando con tanta energia positiva la voglia di fare musica e divertirsi proprio nel cuore della movida marinella – spiega l’incaricato alle politiche giovanili del Comune Davide Diamanti – Sono soddisfatto per il fatto che l’amministrazione comunale abbia raccolto il mio invito a dare l’opportunità di esibirsi ai musicisti e alle band locali che hanno così modo di promuovere davanti al pubblico i loro progetti musicali. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Marina che ci ha sostenuto".

L’intenzione è quella di ripetere l’iniziativa anche nel centro storico di Carrara. Intanto tra luglio e agosto il Comune organizza a Fontia, Gragnana, Bedizzano e Castelpoggio ‘Borgo in frac’, un contest di band giovanili. "Finalmente abbiamo l’occasione di esibirci e di farci conoscere e per questo vogliamo ringraziare il Comune, la Pro Loco di Marina e Davide Diamanti per aver pensato a un evento dove i giovani sono protagonisti" è il commento dei musicisti coinvolti.

Il secondo appuntamento dell’iniziativa sarà poi dedicato ai giovani musicisti emergenti e si terrà mercoledì 26 luglio, sempre in via Rinchiosa. In quell’occasione a proporre brani del repertorio pop rock ci saranno le band Esse e Nomera e il rapper Puason.