Lo abbraccia e gli ruba un orologio, ferito a una mano

Carrara, 4 luglio 2023 - Dopo tanto rumore sui social e allarme con il passaparola, il fenomeno si è verificato anche sul nostro litorale. La tecnica dell’abbraccio per raggirare poveri malcapitati ha funzionato e ha fruttato alla ladra un orologio da 2mila euro. E’ successo a Marina in via Genova ai danni di un uomo di 76 anni. In piena mattinata, intorno alle 10,30, una donna, bionda, giovane e avvenente ha fermato l’ultrasettantenne circuendolo con complimenti e proposte che in poco tempo si sono trasformate in vere e proprie offerte d’amore.

Offerte sessuali che l’uomo ha prontamente rifiutato, ma nonostante i dinieghi, la donna lo ha circuito e ha cominciato ad abbracciarlo. Da qui con abilità e destrezza lo sgancio dell’orologio. Tuttavia l’uomo ha cercato di divincolarsi e al momento in cui si è accorto che stava per venirgli strappato l’orologio, ha cercato di fare forza rimanendo anche ferito a una mano. Una breve colluttazione da cui la ladra ha avuto la meglio. La donna a quel punto, agguantato il monile, ha fatto un fischio a un suo complice che l’attendeva in auto e si è dileguata a bordo della vettura.

Al poveretto non è restato altro da fare che andare a presentare denuncia alla vicina stazione dei carabinieri di Marina che hanno aperto un’indagine alla ricerca della donna. Si tratta di un’italiana, sui 30 anni, avvenente e ben vestita sulle cui tracce si stanno muovendo in queste ore i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Carrara, maggiore Cristiano Marella, da sempre impegnato in campagne contro truffe e raggiri, raccomanda a chiunque venga avvicinato da sconosciuti di evitare qualsiasi contatto fisico e al primo sentore di una truffa o di qualcosa di strano di cominciare a urlare e chiamare soccorsi.

Da tempo i carabinieri svolgono incontri anche nelle scuole e nelle associazioni di anziani, i più vulnerabili e destinatari di raggiri da parte di malviventi che con espedienti ormai collaudati cercano di derubarli e sottrarre orologi o portafogli. Lo scorso anno un truffatore che usò la tecnica dell’abbraccio venne arrestato dai carabinieri in fragranza di reato. Quest’anno si tratta del primo episodio ai danni di un anziano che subito ha fatto denuncia.