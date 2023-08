Rapina a Massa: arrestato 39enne - Tribunale emette ordine di carcerazione

Doveva scontare due anni di reclusione per una rapina commessa ai danni di un esercizio commerciale a Massa nel 2014 ma è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale. All’epoca dei fatti, il 39enne massese era stato individuato dai militari dell’Arma massese come uno dei tre malfattori che avevano commesso la rapina ai danni di un supermercato cittadino per mezzo di armi da taglio e con il volto travisato. I malfattori, in quel frangente, si erano impossessati della somma di 435 euro per poi dileguarsi.

L’uomo è stato adesso rintracciato e – dopo aver espletato le formalità di rito – è stato infine accompagnato alla casa di reclusione del capoluogo, dove dovrà scontare, appunto, i due anni.

Sono stati i militari del Comando stazione carabinieri massese a dare esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal tribunale apuano, con il quale è stata disposta l’immediata carcerazione nei confronti del 39enne condannato per l’espiazione di una pena residua pari a due anni di reclusione. L’attività quotidiana dei militari nel capoluogo massese è particolarmente attenta ai fenomeni delinquenziali del territorio e, al contempo, aderente alle numerose e diversificate esigenze della cittadinanza.