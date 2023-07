Raid notturni di una baby gang Prese di mira decine di auto Danni da Aulla fino a Pontremoli

La movida diventa selvaggia e si lascia dietro in un bollettino di guerra. Oltre una decina di auto parcheggiate in diverse strade della zona di Verdeno a Pontremoli sono state assalite a colpi di mazza da baseball. Cristalli infranti, carrozzerie rigate, vandalismi vari, graffiti, sporcizia, chiazze di vomito sul selciato sono il bilancio provvisorio di una notte da incubo. Gli autori della devastazione non sarebbero i ragazzini in uscita dalle discoteche: secondo i primi accertamenti della polizia municipale responsabile del raid sarebbe una baby gang che gira in auto per la Lunigiana scegliendo a caso gli obbiettivi da distruggere. La auto colpite erano parcheggiate nelle vie Sforza, Pirandello, Roma, Seminario e anche nella frazione di Casa Corvi. Ma azioni vandaliche analoghe sono state messe a segno a Bagnone, Villafranca e Aulla.

Già la settimana scorsa i carabinieri avevano fermato un’auto con a bordo giovani lunigianesi che avevano destato sospetti. Il sindaco Jacopo Ferri è sicuro che qualcosa possa cambiare. "Ci sarà una presenza delle forze dell’ordine per tutta l’estate nelle zone della movida – dice –. Ho chiesto al Questore di coordinare un intervento allargato delle forze dell’ordine in divisa. Contiamo di organizzare maggiori controlli. Non c’è nessun proibizionismo, ma solo la necessità di evitare episodi che alimentano l’insofferenza dei cittadini che non gradiscono gli eccessi". Intanto il Comune sporgerà una denuncia contro ignoti per i vandalismi al parco giochi di Via Manfredo Giuliani dopo l’ordinanza anti-movida molesta. Un giro di vite contro i rischi già manifestatisi di comportamenti e situazioni di grave disturbo e degrado degli ambienti e quelli connessi alla sicurezza e alla pubblica incolumità.

Di recente a lamentarsi per la movida fastidiosa nella zona di Verdeno sono stati i residenti infastiditi da musica e vociare, anche a notte fonda: gruppi di giovani parcheggiano i loro veicoli tra le vie Sforza e Pirandello con le autoradio a tutto volume. Ora la situazione sembra essere ben più grave. A provocare danni sarebbe una baby gang che ha un raggio d’azione ben più ampio di Pontremoli. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini provenienti dalle telecamere che controllano la città per individuare i responsabili degli atti vandalici.

