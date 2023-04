Rai 3 dai testimoni delle stragi Telecamere a San Terenzo Monti per ricordare l’eccidio nazista

Tutto è pronto a San Terenzo di Fivizzano per accogliere La troupe di Rai Tre nazionale che verrà a registrare le testimonianze degli ultimi sopravvissuti della strage nazifascista del 19 agosto 1944 in cui 160 civili vennero uccisi dall’Aufklarung Abteilung, il 16° Reparto Esplorante comandato dal maggiore Walter Reder. L’occasione è la presentazione di “Un Autunno d’Agosto” (Ed. Chiarelettere), primo libro della direttrice di QN-La Nazione, Agnese Pini, che che ebbe familiari uccisi nella strage. La presentazione dell’opera, autentico e composito reportage su quella lontana tragedia, avverrà in diretta durante il programma “Quante Storie”, condotto da Giorgio Zanechini su Rai Tre, dalle 12,45 alle 13,15 di venerdì 21.

Durante la trasmissione, dal Museo della Cultura della Memoria di Fivizzano a San Terenzo, si ascolteranno le testimonianze di due dinne, all’epoca bambine, sopravvissute al massacro. Una è Luisa Chinca, che aveva 5 anni e perse la mamma, tre zie, un cuginetto più piccolo. L’altra è Adelita Maracci, rastrellata nella Fattoria di Valla a 4 anni con la madre, Alba Terenzoni, che sfuggì per una manciata di minuti al plotone di esecuzione grazie al suo coraggio e all’istinto di sopravvivenza. I racconti delle due testimoni, condurranno gli spettatori a rivivere quei momenti di violenza, fame e terrore: le scorrerie serali delle SS nella casa di Luisa, rimasta sola al mondo in compagnia della nonna mentre il padre restava nascosto in una intercapedine del pavimento per salvarsi dalla spietata, la quotidiana caccia all’uomo condotta dai nazisti. E cosa pensare , come reagire di fronte al racconto della drammatica fuga di Adelita e della mamma, inseguite da un gruppo di SS nel bosco fino al Ponte del Vegnuti nei pressi di Ceserano? Lì madre e figlia, dopo aver assistito nascoste all’uccisione del mugnaio Isidoro Innocenti, sono costrette a tuffarsi nel profondo “Bozzo dell’Inferno”, in un’ansa del fiume Bardine per sfuggire ai soldati.

"L’acqua del fiume era divenuta tutta rossa dal sangue del povero mugnaio ucciso – racconta Adelita- ed io rischiai di annegare perchè mia mamma, percependo che le SS erano ancora sulla riva per trovarci e uccidere, mi tratteneva sotto... Riuscimmo a rientrare in paese a buio inoltrato – aggiunge la sopravvissuta – lacere e sanguinanti. La gente ci aveva già date per morte come gli altri poveri paesani e ci guardava come fantasmi. Mia madre, dallo choc, restò a letto per un mese..."

Luisa Chinca e Adelita Musetti sono solo due dei vari testimoni ascoltati da Agnese Pini per “Un Autunno d’Agosto”..

Roberto Oligeri