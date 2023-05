Ragazzino pestato Scatta la caccia ai tre bulli

Ha destato impressione e preoccupazione in città il caso del bimbo di 12 anni vittima di bulli coetanei che l’hanno picchiato. Tre contro uno. Per quanto riguarda le indagini, è appurato che l’aggressione al ragazzino è avvenuta domenica scorsa in città. Lontano dalla scuola media Staffetti frequentata dal ragazzo e probabilmente anche dai suoi aggressori. Dopo il ’fattaccio’ il ragazzino ha raccontato tutto in casa e lo stesso giorno il padre ha accompagnato il figlio prima dai carabinieri, raccontando l’accaduto, e poi al Pronto soccorso dove i medici gli hanno dato 10 giorni di prognosi per le botte ricevute. Quindi la madre ha inviato un messaggio agli altri genitori della classe del figlio denunciando l’accaduto e mettendo tutti in allerta. Ieri pomeriggio padre e madre si sono ripresentati in caserma, ma non hanno sporto, per adesso, denuncia, in quanto avevano deciso di rivolgersi a un legale che avrebbe presentato querela direttamente in Procura.

La sola cosa certa è che gli aggressori sono tre coetanei del bimbo, di 12 e 13 anni. Sono punibili? Non sono imputabili, perchè non hanno 14 anni. Ma i carabinieri, che si stanno muovendo, quando li avranno individuati con precisione, dovranno segnalarli alla Procura dei minori di Genova. Saranno questi magistrati a decidere se far intervenire i Servizi sociali del Comune di Massa (pare che i genitori dei tre abitino nella nostra città) o se limitarsi a mettere agli atti i nomi dei “baby picchiatori“. Un fascicolo che, in caso di nuovi reati, uscirebbe subito dall’archivio per costituire un brutto (per loro) precedente.

Tornando alla scuola media Staffetti di viale della Stazione, la dirigente scolastica Ines Mussi ieri ha ricordato che l’istituto è da tempo impegnato per prevenire gli atti di bullismo. "Il bimbo frequenta la nostra scuola, ma non sappiamo chi sono i bulli. Se sono anche loro del nostro istituto o se frequentano altre scuole. Forse l’una e l’altra cosa. Di certo a noi tutto questo servirà da ulteriore stimolo. Il prossimo anno scolastico amplieremo le iniziative anti bullismo per prevenire questi fenomeni. E se finora era un dialogo soprattutto tra docenti e studenti, adesso vogliamo allargarlo ai genitori. Non può e non deve accadere che a scuola viene detta una cosa e a casa viene detto l’opposto. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione e noi allargheremo le iniziative di prevenzione anche a rappresentanti del Comune, dell’Asl e delle associazioni presenti sul territorio".

Alla Staffetti ieri si è parlato, e non poco, dell’accaduto e i sentimenti più comuni sono la sorpresa, l’amarezza e la preoccupazione che simili episodi si ripetano. "Non era mai accaduto qualcosa di simile – conclude la preside – noi ovviamente non possiamo controllare cosa accade, per giunta di domenica, fuori dalla scuola. Ma possiamo e vogliamo lavorare sulla prevenzione. E’ giusto controllare che a scuola non ci siano problemi, e lo faremo con attenzione, ma bisogna anche prevenire, educando i giovani".