Ragazzi in visita alla centrale idroelettrica

Hanno osservato incuriositi l’acqua, la turbina, imparando qualcosa in più sull’energia pulita. Grande entusiasmo per i ragazzi delle scuole medie di Licciana Nardi, che in questi giorni stanno visitando la centrale idroelettrica di Ponterotto, apprendendone il prezioso funzionamento con la caduta dell’acqua che mette in moto una turbina che produce energia elettrica. La centrale, di proprietà comunale, ospiterà i ragazzi in visita fino alla fine del mese.

Ha un importante valore storico, era di proprietà della Montecatini, era stata costruita per fornire energia al vecchio jutificio. Era stata donata al Comune di Licciana negli anni Ottanta, come testimoniano le foto appese alle pareti, tutte da guardare. Ha ottime potenzialità, si trova sul torrente Taverone che in in periodi di pioggia ha una grande capacità di acqua. L’amministrazione Martelloni aveva già deciso di puntare sulla centrale idroelettrica quando, circa sei anni fa, dopo anni di inutilizzo, si era arrivati a un momento di stallo, indecisi tra vendita e concessione. Così, appena iniziato il suo mandato, il sindaco ha colto l’occasione investendovi affinché potesse essere da sostentamento alle casse del comune. Il Comune ha infatti investito oltre 200mila euro per far sì che tornasse a funzionare dopo anni di inattività, per permettere alla centrale, ormai dal 2019, di produrre energia pulita. "Strumento fondamentale per il territorio - commenta il sindaco Renzo Martelloni - Serve per produrre elettricità che viene venduta e il ricavato reinvestito nelle opere pubbliche. La sua riattivazione è stata la scelta giusta. La centrale idroelettrica è un’opportunità valida per il futuro, sono sicuro che i ragazzi, che si sono mostrati felici della gita, racconteranno l’esperienza alle proprie famiglie che potranno così scoprire anche loro una risorsa importante nel Comune".

M.L.